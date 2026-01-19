פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום נגד שני נאשמים, אזרחי ישראל - מודי גנים בן 20 וחלף אבו ג'אנם בן 21 מרמלה, בגין ביצוע מעשי טרור של הצתה, ירי במקום מגורים ועבירות נוספות על רקע פעילות משטרתית.

מכתב האישום עולה כי גנים הצטייד ברימון רסס צה"לי ובאקדח, והסליק אותם במתחם מגורים ברמלה שבו מתגורר סבו. זאת, על פי הנטען, כהכנה לביצוע עבירות אלימות.

כתב האישום המלא

על פי כתב האישום, במהלך אירוע שבו לכאורה הותקפו שוטרים על ידי בני משפחתם, הביעו הנאשמים מורת רוח כלפי משטרת ישראל, שלטענתם מתנכלת למשפחת אבו ג'אנם.

באותו מעמד קשרו השניים קשר לבצע מעשי טרור, שכללו הצתת כלי רכב של יהודים ברחוב ברמלה שבו ידוע להם כי מתגוררים יהודים, וכן ירי לעבר בתי מגורים.

בחודש דצמבר האחרון, כך נטען, מימשו הנאשמים את התוכנית. גנים הצית שלושה כלי רכב, והאש התפשטה והציתה כלי רכב נוסף. במקביל ירו הנאשמים באקדח, כאשר גנים ירה לעבר בניין מגורים עד לריקון המחסנית, ואחד הקליעים חדר למטבח דירתו של דייר בבניין.

עוד עולה מכתב האישום כי בהמשך, על רקע רישום דוחות תנועה לבני משפחת אבו ג'אנם, החליטו הנאשמים להשליך מטען צינור לעבר כביש שבו חונות ניידות משטרה. הם צפו בסרטונים ב"טיק טוק" להכנת מטענים, רכשו רכיבים וייצרו שני מטעני צינור. אחד מהם הושלך לשטח פתוח סמוך לשכונת ג'ואריש אך לא התפוצץ, ובאירוע נוסף הושלך המטען השני לעבר כביש, התפוצץ זמן קצר לאחר מכן והנאשמים נמלטו.

בנוסף, נטען כי באירוע אחר הוציא גנים את רימון הרסס מהמחבוא, הגיע לרחוב ברמלה שבו מתגוררים יהודים והשליך את הרימון לעבר רכב בחניון. הרימון לא התפוצץ בשל תקלה.

החקירה נוהלה על ידי שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל. לנאשמים מיוחסים שלושה אישומים בגין עבירות בצוותא של מעשה טרור של הצתה, מעשה טרור של ירי במקום מגורים, נשיאה והובלת נשק, ייצור נשק, ניסיון להיזק בחומר נפיץ ועבירות נוספות.

הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על מעצרם של הנאשמים עד תום ההליכים, וציינה כי מכלול המעשים, המניע והמסוכנות הנשקפת מהם מלמדים על מסוכנותם הרבה.