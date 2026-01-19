סמוטריץ' קורא לפרק את המפקדה האמריקנית ערוץ 7

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נשא הבוקר (שני) דברים חריפים בטקס הקמת היישוב יציב בגוש עציון, והתייחס למצב הביטחוני ולמדיניות הישראלית בעזה ואמר כי "ארדואן זה סינואר. קטאר זה חמאס. אין שום הבדל".

בהמשך פנה סמוטריץ' לראש הממשלה והציג תפיסה של הכרעה מלאה, "אדוני ראש הממשלה, זה או אנחנו או הם. או שליטה ישראלית מלאה, השמדת חמאס והמשך דיכוי הטרור לאורך זמן, עידוד הגירה של האויב החוצה והתיישבות ישראלית קבועה או חלילה הורדה לטמיון של מאמצי המלחמה ומחיריה והמתנה לסבב הבא".

שר האוצר קרא לשינוי מדיניות מיידי בזירה הדרומית, והוסיף, "הגיע העת לפרק את המפקדה בקריית גת, לסלק משם מדינות כמו מצרים ובריטניה שעוינות את ישראל וחותרות תחת ביטחונה, להציב לחמאס אולטימטום קצרצר לפירוק והגליה אמיתיים ומיד עם פקיעתו להסתער על עזה בכל הכח, להשמיד את חמאס צבאית ואזרחית".

"המחשבה שאפשר לברוח מבשורה ושיצא מזה משהו טוב היא מופרכת ולא ריאלית", המשיך. "וזה הולך ומתברר מיום ליום בזהות חברי כל הגופים שאנחנו שומעים על הקמתם לניהול עזה. לגוש עציון לקח לנו 19 שנה לחזור. לצפון השומרון 20 שנה. אני לא מתכוון להמתין עוד 20 שנה כדי לחזור לעזה. 40 שנה תעינו במדבר, לא בארץ ישראל".

בהמשך דבריו התייחס סמוטריץ' לסוגיית מעבר רפיח ועתיד תושבי הרצועה, ואמר, "לפתוח את מעבר רפיח עם או בלי הסכמה מצרית ולאפשר לתושבי עזה לצאת ממנה ולחפש את עתידם במקום אחר שבו הם לא יסכנו את עתיד ילדינו".

לדבריו, עמדה זו זכתה לתמיכה רחבה בציבור הישראלי כבר בראשית הלחימה, "זו היתה העמדה הפשוטה והמתבקשת של רוב מוחץ של הישראלים בסמוך לטבח בראשיתה של המלחמה, ואני משוכנע שזו עדיין עמדתו של רוב הציבור בישראל, שהתפכח מאשליות והבין שהדרך היחידה להבטיח את ביטחוננו, בעזרת השם, היא לקחת אחריות ולא לברוח ממנה".

את דבריו חתם בהתייחסות לעתיד ההתיישבות, "אנחנו ניפגש בעזרת השם בקרוב מאוד בטקס דומה ברצועת עזה. אני מקווה מאוד שזה יהיה בהובלה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שיוביל את זה, ושלא נידרש לזעזועים פוליטיים בדרך".