השגריר איתן נאה, שכיהן בשליחויות דיפלומטיות בכירות מטעם מדינת ישראל, הלך לעולמו בגיל 62.

נאה שירת כשגריר ישראל בבחריין, בטורקיה ובאזרבייג'ן, וכן שימש כממונה על היחסים בשגרירות ישראל באיחוד האמירויות הערביות.

את דרכו הדיפלומטית החל בשנת 1991 עם הצטרפותו לקורס הצוערים של משרד החוץ. תפקידו הראשון בשירות היה עוזר למנכ"ל משרד החוץ.

שר החוץ גדעון סער התייחס הבוקר לפטירתו של נאה ואמר, "קיבלתי בעצב רב את הידיעה המרה על פטירתו בטרם עת של השגריר איתן נאה. איתן נאה שירת את מדינת ישראל במסירות במשך 35 שנות עבודתו במשרד החוץ בהן כיהן, בין היתר, כשגריר ישראל באזרבייג'אן, טורקיה ובחריין".

סער הוסיף, "איתן היה דיפלומט מחונן שהתבלט ביכולותו לייצר קשרים וחיבורים בכל מקום שבו שירת. מעל לכל, בכל שליחויותיו ובכל התפקידים הרבים שמילא, איתן נודע בלב הרחב שלו ובאכפתיות האינסופית שלו. איתן יחסר למשרד החוץ ולמדינת ישראל. אני שולח את תנחומיי לאישתו שריל ולילדיו".