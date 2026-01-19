בישראל גוברת הביקורת על כוונתו של טראמפ לכלול במועצת השלום גורמים טורקיים וקטארים. המזרחן ואיש התקשורת יוני בן מנחם מציין בשיחה עם ערוץ 7 כי הוא משוכנע שאכן מדובר במהלך חמור, אך עדיין לא כזה שחוצה את הקו האדום האמיתי שממנו ישראל אינה יכולה להרשות לעצמה לסגת.

לשאלתנו אם אכן מדובר במהלך נורא, משיב בן מנחם בחיוב אך מיד מוסיף כי נותרה השאלה עד כמה הדבר נורא. "מדובר בשתי מדינות אויבות למדינת ישראל, ובטוח שהן עוינות לישראל. הן ראש הציר של האחים המוסלמים במזרח התיכון ואולי גם בעולם, הן תומכות בחמאס, הן אנטישמיות ואנטי ישראליות בצורה מובהקת כך שבוודאי שזה מדאיג".

לזאת מוסיף בן מנחם ומציין כי השאלה שיש לשאול היא מדוע הדבר נעשה על ידי הנשיא האמריקאי המודע להתנגדות הישראלית כפי שהביע אותה בפניו ראש ממשלת ישראל, נתניהו, בפגישתם האחרונה, ומדוע הוא בחר לאפשר להם רגל מדינית, כהגדרתו של בן מנחם, באותה מועצת שלום.

"השאלה היא האם הוא יחצה בהמשך את הקו האדום של ישראל, שזה נוכחות של חיילים טורקים ברצועת עזה", אומר בן מנחם ומבהיר כי לפי שעה מדובר שבוועד המנהל יהיו בין החברים שר קטארי ושר החוץ הטורקי "שהיה ראש המודיעין הטורקי במשך שנים רבות, שונא ישראל מובהק, אדם מאוד מאוד מסוכן". בכך, מסביר בן מנחם, קיבלו טורקיה וקטאר דריסת רגל מדינית במועצת השלום, אך עדיין אין הסכמה למה שישראל מתנגד לו מכל וכל, קרי הצבת חיילים טורקיים בעזה, חיילים שעלולים להגן על חמאס, לחצוץ בינו לבין צה"ל ולסייע למחבלי הארגון מלהבריח נשק.

"זה הקו האדום של ישראל וכעת יש כאן תעלומה, למה הדבר נעשה, האם הייתה כאן הסכמה מראש של נתניהו, שמכחיש רשמית, האם זה תרגיל מוסכם בין נתניהו לטראמפ כדי להרגיע את סמוטריץ ובן גביר בטענה שלא ידע על המהלך של טראמפ שנכפה עליו, או שמדובר במהלך מתואם בין נתניהו לטראמפ כדי שטראמפ יגיד לטורקיה וקטאר שהוא ניסה הכול אבל לא יוכל לשלוח כוחות צבא לרצועת עזה, והמקסימום שהשיג הוא כפייה של דריסת הרגל המדינית במועצת השלום. אלה דברים שאנחנו עדיין לא יודעים עליהם את התשובה".

למעמד זה של מדינות שיכולות לדרוש מטראמפ מעורבות ברצועת עזה, הגיעו קטאר וטורקיה בעקבות הצלחת עסקת החטופים. "ארדואן ושליט קטאר אמרו לטראמפ שהם יכולים לספק את הסחורה אם הוא רוצה לפרק את חמאס מנשקו, אבל זאת בתנאי שתהיה להם דריסת רגל פיזית ברצועה כי יש להם קבלות כשהחזירו את החטופים ויש להם השפעה על חמאס שבכיריו יושבים אצלם וחשבונות הבנק שלהם אצלם. כך הם שכנעו אותו", אומר בן מנחם.

ובאשר לצעדיה של ישראל מול מגמה זו של טראמפ, אומר בן מנחם כי "לאור מה שקורה עם איראן והמערכה הצפויה עם איראן בעוד שבועיים שלושה כשיגיעו הכוחות האמריקאים, והצורך שלנו שטראמפ יילך עד הסוף וימוטט את המשטר האיראני, אין טעם לריב איתו על העניין הזה, אבל צריך לעמוד על כך שלא נסכים בשום אופן לחיילים טורקיים במסגרת כוח הייצוב הבינלאומי. על זה חייבים להתעקש ולהבהיר את הדבר לאמריקאים כקו אדום שאסור לנו לוותר עליו".