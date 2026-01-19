אפרים שחור מספר על האתגרים ערוץ 7

אפרים שחור, מהמשפחות הראשונות שעלו לקרקע ביישוב שדמה-יציב שבמזרח גוש עציון, שיתף היום (שני) בשיחה עם ערוץ 7 את תחושותיו סביב תחילת ההתיישבות, האתגרים היומיומיים, והחזון לעתיד.

"אנחנו זכינו, המשפחה, לעלות לפני שבוע וחצי פה לקרקע", סיפר, "אנחנו חלק מגרעין של עשר משפחות, בעזרת השם עוד יגדל. עוד רבים רוצים לבוא ולהצטרף".

שחור הדגיש את המיקום האסטרטגי של היישוב: "אנחנו נמצאים בנקודה הקרובה ביותר לירושלים במזרח גוש עציון. רחל אמנו מצד אחד וירושלים מהצד השני. יש פה 360 מעלות שמקיפים אותנו פלסטינים, מחבלים. ואנחנו פה כמו עצם בגרון עבורם. אבל בינתיים אנחנו עושים את זה בהצלחה מרובה".

לדבריו, ההתיישבות יוצרת תנועה - אזרחית וביטחונית: "כל יישוב יוצר אחריו תנועה גם של עוד אנשים, של עוד משפחות, של צבא שמגיע לפה. ברוך השם, נהנים פה מכל רגע, חיים את החלום".

על האתגרים בשטח אמר, "האתגר המרכזי הוא משפחות נוספות שרוצות להצטרף וכרגע אנחנו מוגבלים ביכולת. אנחנו מקווים, בעזרת השם, שנצליח להכשיר פה שטחים נוספים בשיתוף עם המועצה ואמנה".

לדבריו, הגרעין הנוכחי צמח מתוך ישיבת הר המור: "כבר לפני שנתיים חבורה שלמדה ולומדת בישיבת הר המור - שמונה דקות מפה - חלמה למצוא רכס, נקודה סמוכה לירושלים, להקים שם יישוב. ברוך השם, ממש חלום שמתגשם".

שחור חתם בציפייה קדימה: "אנחנו רואים פה בחזון גם מאות משפחות, 400 או 500, בעזרת השם. זה לא ביום אחד, אבל אם נסתכל עשור קדימה, זה בהחלט יעד אפשרי".