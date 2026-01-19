בראיון לערוץ 7 מתייחס ראש מועצת בית אל, שי אלון, לדיווח אודות המסמכים המלמדים על כוונת חמאס לבצע טבח במתווה טבח השבעה באוקטובר בישובי יהודה ושומרון וקו התפר.

אלון משוכנע שמסמכים ברוח זה אינם נחלת החמאס בלבד. "אני מאמין שמסמכים כאלה קיימים גם ברשות הפלשתינית שאינה שוחרת שלום ומגדלת את האוכלוסייה שלהם מילדות לשנוא ולטבוח בעם היהודי".

בהתייחס לטבח השבעה באוקטובר מציין שי אלון: "הופתעתי מחומרת המעשים הברבריים, אבל ידעתי שאלה התוצאות של ההתנתקות. כלוחם הסתובבתי בעזה וברפיח וראיתי איך מתעסוקה לתעסוקה המצב מתדרדר ויש אזלת יד של הדרג המדיני. כך גם בלבנון ורצועת הביטחון אחרי שעזבנו אותה וראינו את אנשי החיזבאללה מתריסים. היה ברור שזה עניין של זמן, וכך גם ביהודה ושומרון".

עם זאת סבור אלון כי מערכת הביטחון מודעת לסכנה ועושה ככל שביכולתה להיערך לאפשרות שכזו. "הם נערכים לאופציה כזו. הם יגידו בצורה מאוד ברורה שזה שונה ממה שקרה בעזה, כי כאן יש לנו דריסת רגל ונכנסים לרמאללה ולערים האחרות, כך שהמודיעין איכותי יותר, אבל משהו בי נסדק. אני כבר לא מאמין לאנשים שיספקו לנו ביטחון ברגע מבחן, לא בדרג הצבאי ולא בדרג המדיני".

על רקע דבריו אלה אנחנו שואלים איך הדברים מתיישבים עם מאמציו האישיים כראש רשות ביהודה ושומרון להביא למקום עוד ועוד משפחות. "אנחנו בגן עדן של שוטים", הוא אומר וקובע כי יש בעומק השטח של יהודה ושומרון משהו לא ברור שממגנט אליו למרות האתגרים. "אנשים מסתובבים כאן ומרגישים בן-גוריונים של ימינו, מפריחי שממה ומחנכים את הילדים לשירות משמעותי בחוד החנית של החברה הישראלית, וזה למרות האתגרים, למרות שרואים מול העיניים את רמאללה. הם נכונים להתמודדות ולאתגר ואולי יש בהם גם אמונה שמתישהו הרש"פ תתפרק מנשקה".

אלון שב וקובע כי חייבים לפרק את הרש"פ, ועד שהדבר יקרה המשמעות היא שאנחנו מסכנים את חיי התושבים. "אני אומר את זה בכל מקום", הוא מציין בהתייחס למפגשים עם שרי ממשלה, חברי כנסת ואנשי לשכת ראש הממשלה. "הם מדברים על תיעדוף משימות ועל כך שיש אתגרים רבים למדינת ישראל. אני מבין את התשובות האלה. הם אומרים שהמילואימניקים התפרקו והמשפחות התפרקו, ואני מבין את האמירות הללו. אנחנו אחרי מצב לא נורמאלי במשך שנתיים אחרי תקופת קורונה ולפנינו יש עוד משימות, יש את האתגר האיראני ויש את ההתעצמות בלבנון, יש את עזה שאיתה עוד לא התחלנו והחמאס מתפקד שם, מתחמש ומתחזק. כל התשובות מאוד טובות אבל אני אחראי על המקום שלי ואני מזכיר להם את זה", הוא אומר ומביע ביטחון בכך שבסופו של יום "יצטרך להיות כאן צו 8 עם עשרות אלפי חיילי מילואים. לבד הם לא יתפרקו מנשקם".

עוד מוסיף שי אלון ומעיר כי השקט הזמני והיחסי שהיה ביהודה ושומרון במשך חודשיה הראשונים של המלחמה נבע מהלם של האוכלוסייה הערבית ביהודה ושומרון לנוכח הקלות שבה חבורת ברברים חתכה את הגדר והפתיעה את ישראל. בנוסף, הוא מעריך, הם חיכו לראות את התגובה הישראלית, אבל נוכחו לראות שישראל חוזרת לשגרה ומנגד הם שבו לייצור רקטות ביהודה ושומרון. "המוטיבציה שלהם לא תמה", אומר אלון ומספר על הפעילות ההדוקה והאיכותית שמבצעים גורמי הביטחון השונים בשטח, "אבל זו עבודה כירורגית. במקום שבו לא נעשתה רק עבודה כירורגית כמו בטול כרם ובג'נין זה הוכיח את עצמו. העבודה שם הייתה מערכתית ומעמיקה וכמעט גמרו את מחנות הפליטים. זה מה שצריך לעשות גם כאן".

בדבריו מזהיר שי אלון מאותו יום פקודה שיקבלו מחבלי הרש"פ ברחבי יהודה ושומרון שיעשו שימוש בכלי הנשק הרבים שנמצאים בשטח. "לא צריך עשרים אלף מחבלים שיבואו על ישוב. מספיק עשרים או עשרה מחבלים עם נשקים וטויוטה שרצה בתוך ישוב וזה יהיה מחזה מחריד".

בדבריו קורא שי אלון ל"מי שחושב שברעננה, כפר סבא או מודיעין קשה להם לחצות את הגבול הדמיוני הזה, תתעוררו. הם יעד יותר נכסף עבור המחבלים, שם זו נחשבת למטרה איכותית יותר, שם זה מרכז הארץ. התכניות שלהם קיימות ואני יודע זאת גם אם אני לא רואה אותן בעיניים".