הרב הנזיר באדיבות שירות הסרטים הישראלי

שירות הסרטים הישראלי העניק לערוץ 7 הצצה בלעדית לסרט תיעודי נדיר בבימויו של נתן גרוס, שנוצר בשנת 1971 ומתעד את חייו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק.

הסרט כולל תיעוד מצולם וייחודי של הרב דוד כהן - הרב הנזיר, מגדולי תלמידיו של הראי"ה קוק, שנה לפני פטירתו.

הסרט, הנקרא "הראה - פרשת החיים וההגות של הרב קוק", הופק על ידי "נהורה - המכון הישראלי לסרטים על נושאים יהודיים" בשיתוף חברת "סרטי שבט בע"מ". הסרט עוסק בתחנות חייו של הרב קוק, ומביא לראשונה גם תיעוד חזותי של הרב הנזיר, עורך סדרת 'אורות הקודש' והוגה מרכזי בציונות הדתית.

הסרט באורך 23 דקות, דובר עברית וכולל כתוביות בעברית ובאנגלית. הקריינות מפי פנחס הר זהב ודניאל פאר, והצילום בידי אדם גרינברג, יכין הירש ואלכס בן רף. בין המשתתפים בעדויות ההיסטוריות: הצייר נחום גוטמן, שבתאי דון יחיא עורך הצופה, הרב עובדיה יוסף, הרב ישעיהו הדרי, ואחרים.

התיעוד הנדיר של הרב הנזיר, שמעולם לא פורסם קודם לכן, מעניק הצצה לאחד מענקי הרוח שפעלו בצלו של הראי"ה קוק.