היועצת המשפטית לממשלה עו"ד גלי בהרב מיארה מפרסמת חוות דעת חריפה הקוראת להקמה מיידית של ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר.

במסמך נכתב כי מדובר בצורך משפטי וציבורי מהמעלה הראשונה, וכי עיכוב ההחלטה מהווה פגיעה ביכולת להפיק לקחים ולהשיב את אמון הציבור.

חוות דעת היועמ"שית בעניין ועדת חקירה

לטענתה, רק ועדת חקירה ממלכתית, ולא גופי בדיקה אחרים, נהנית מעצמאות מלאה, סמכויות חקירה רחבות ואי-תלות פוליטית. ועדות מסוג אחר אינן מספקות כלים מספקים לחשיפת כשלים בסדר גודל כזה.

"קשה להעלות על הדעת נסיבות חריגות וקיצוניות יותר מאירועי השבעה באוקטובר והמלחמה המצדיקות ואף מחייבות קיומה של ועדת חקירה שתוכל להגיע לחקר האמת ולהפקת לקחי אמת, ובמידת הצורך גם לה טיל אחריות אישית לכשלים", נאמר במסמך.

עוד נטען כי הדחייה עלולה לגרום לשחיקת זיכרונות, העלמות ראיות, קושי באיתור עדים וערעור הלגיטימציה הציבורית.

בנוסף, היועצת מותחת ביקורת על הצעת החוק להקמת 'ועדת חקירה ממלכתית-לאומית' שהונחה לאחרונה בכנסת. לדבריה, מדובר בניסיון להקים גוף עם מאפיינים פוליטיים ויכולת שליטה מוקדמת על חברי הוועדה ותכניה. "המהלך חותר תחת תכליתה של חקירה מקצועית ועצמאית".

לסיום מזהירה היועצת כי המשך הסחבת מהווה כשל מוסרי וציבורי, ומעודדת את הממשלה לנקוט בצעד המתבקש ולהורות על הקמת ועדת חקירה ממלכתית בלתי תלויה בהקדם האפשרי.