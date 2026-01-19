מור ברויאר, אם לחמישה ילדים, מכרמיאל הלכה לעולמה לאחר שהתמודדה עם מחלה שאובחנה במהלך הריונה.

לאחר אבחון המחלה היא החלה בטיפולים שאחד מהם גרם להידרדרות חמורה במצבה הרפואי. התינוק נולד בדרך נס.

ההלוויה תתקיים היום (שני) בשעה 19:00, בבית העלמין בבני דקלים שם גדלה.

המשפחה יושבת שבעה ברחוב קריה נאמנה 3, בני דקלים.

מור עבדה כרכזת חברתית באולפנת מירון.

הישיבה והגרעין "אורות כרמיאל" פרסמו הודעת אבל והשתתפות בצער המשפחה. "בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירת חברתנו מור ברויאר ע"ה, אשתו של חברנו חנן הי"ו. תהא נשמתה צרורה בצרור החיים", נכתב.