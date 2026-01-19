המדינה מרחיבה את מכסות הייבוא. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם על הגדלת מכסות ייבוא הגבינות ב-70%.

במסגרת הצו החדש, מכסת הייבוא הפטור ממכס תגדל מ-11,500 טון בשנה ל-19,500 טון - תוספת של 8,000 טון, המהווה גידול של כ-70%. על פי הצו, הגדלת המכסות תחול מיד, ותהיה תקפה למשך שנתיים, עם אופציה להארכה על פי הצורך.

ההרחבה מתבצעת על רקע מחירים גבוהים של מוצרי חלב בישראל, הנמדדים בכ-50% יותר מהממוצע במדינות ה-OECD, כאשר מחירי הגבינות הקשות עשויים להיות אף גבוהים פי שניים מהממוצע העולמי.

במשרד האוצר מעריכים כי צעד זה, יחד עם הרפורמה הכללית שמקדם משרד האוצר, צפוי להוריד את המחירים ולהגביר את התחרות בשוק.

שר האוצר אמר לאחר החתימה על הצו: "עשיתי עכשיו צעד משמעותי נוסף במאבק ביוקר המחיה והרחבתי בצורה דרמטית את פתיחת שוק הגבינות הקשות לייבוא. גבינה צהובה פטורה ממכס עולה היום 32 שקל לקילו לעומת אותה גבינה של המונופולים שעולה פי 3. אתם יודעים למה הם מוכרים פי 3? כי הם יכולים אתם יודעים למה הם יכולים? כי עד היום הגבילו את הכמות של הייבוא והכריחו את כולנו לשלם יקר. עכשיו זה נגמר. יכול להיות כאן זול.

המשמעות ברורה: אתם תשלמו פחות על מוצרי בסיס. אני נחוש להמשיך ולהוריד מחירים, ולא אאפשר לאף גורם לעצור מהלכים שנועדו לגרום לנתונים הפנטסטיים של הכלכלה הישראלית לחלחל סוף-סוף לכיסם של אזרחי ישראל. מכאן אני פונה לידידי שר הכלכלה ניר ברקת: תוציא מחר את המכסות למכרז ותביא יחד אתי בשורה ענקית למשקי הבית בישראל. הציבור מחכה לזה. יש לנו יכולת, יש לנו אחריות, ואנחנו מחויבים להוכיח לאזרחי ישראל שיכול להיות כאן זול", דבר השר סמוטריץ'.