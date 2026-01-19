בעמדת השידור של ערוץ 7 בכנס ה-IAC בפלורידה מספר ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, על מסעו המדיני להרחבת ההכרה הבינלאומית ביהודה ושומרון כחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל.

דגן סבור כי ההתמקדות בנוצרים אוהבי ישראל אמורה להיות אחד מהנושאים האסטרטגיים החשובים ביותר עבור מדינת ישראל. הוא עצמו מצוי איתם בקשר מזה כ-13 שנים בהן הם מתארחים בשומרון ומנגד מארחים אצלם משלחות שמגיעות למפגשים כנסים ואירועים, כאשר היעד הוא קידום מהלך חקיקתי מקיף שמכיר ביהודה ושומרון.

בכנס שהתקיים במארלאגו, מספר דגן, נועד עם אישים בעלי השפעה משמעותית בממשל האמריקאי והציג את המסר שהוא מביא מהשומרון כמסר היוצא מיהודי המבטא את יישום חזון הנביאים ובניית ארץ התנ"ך, וכדי להשלים את היעד הזה ישראל זקוקה לעזרתם. בהקשר זה מוסיף דגן ומספר על קואליציית תומכי השומרון המקדמים חקיקה במדינות שונות ברחבי ארצות הברית ולפיה יחויב השימוש במונח יהודה ושומרון ואיסור על השימוש במונחים כדוגמת 'הגדה המערבית' הרומז לכיבוש.

חקיקה שכזו, הוא אומר, מייצרת חלחול מלמטה של המסרים ההיסטוריים אותם הוא מבקש להעביר לבכירים וראשי מדינות. ועם כל זאת הוא שב ומדגיש כי ההחלטה צריכה וחייבת להתקבל אך ורק בירושלים, בממשלת ישראל. "ממשלת ישראל עושה הרבה דברים טובים ומדהימים, אבל בנושא הריבונות אנחנו מפשלים ובענק".

במציאות הזו, אומר דגן, תפקידו כראש מועצה הוא לא רק לבנות את השומרון, אלא גם לייצר הסברה ולחץ להבנת הצורך בחקיקת הריבונות. ברחבי העולם ההתמקדות היא בהסברה, חינוך ולימוד. "כשאנשים מבינים שזה לא שטח כבוש אלא שזה יהודה ושומרון, ארץ התנ"ך, הם איתנו, וגם מי שלא איתנו מבין שאי אפשר להאשים אותנו בכיבוש. אנחנו פועלים כדי לתת רוח גבית לממשלה, אבל בסוף, הכדור מעולם לא היה בארה"ב. הוא תמיד היה הווה ויהיה בירושלים", מדגיש דגן הקובע כי "בכל יום שממשלת ישראל לא מחילה ריבונות זה כישלון והציבור בישראל חייב להגיד לממשלה, בוודאי אחרי השבעה באוקטובר, שאנחנו מצפים שיביאו ריבונות".

בהמשך הדברים מספר דגן על התמיכה והאהדה הרבה של יהודי ארה"ב בהתיישבות בשומרון. תמיכה זו נזקקת לחיזוק והסברה על מנת להתייצב מול השקעות עתק של ממשלות כדוגמת ממשלת קטאר בהטמעת מסרים הפוכים וביצירת סכסוך בין הממשל האמריקאי לממשלת ישראל. לשם כך הישראלים, הוא משוכנע, תורמים ומסייעים ליהודים בארה"ב מתוקף היותם מחוברים לארץ ישראל, לזהות היהודית ולציונות. חיבור שכזה בולם גם תופעות של התבוללות, מציין דגן.