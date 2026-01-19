במד"א מפרסמים הערב (שני) את השיחה הראשונה בה דווח למוקד הארגון על האסון בירושלים שבו נספו שני תינוקות ונפגעו עוד 53.

אדם שצלצל למוקד נשמע מדווח: "תשלחו נט"ן לרחוב המ"ג בירושלים. תינוק אחד במצב רע ועוד אחד בהחייאה".

המוקדנית תוהה בהפתעה: "עוד תינוק בהחייאה?". בהמשך מדווח אדם נוסף דיווח דומה ומציין את גיל התינוקות המצויים בהחייאה ואת העובדה שהם אותרו באותו בית.

ההערכה היא שנשימתם של התינוקות נפגעה לאחר שככל הנראה חומר כימי נפלט מאמצעי חימום. מכבאות והצלה נמסר כי הגן ממוקם במתחם גנים פרטיים לא חוקיים בבניין ברחוב המ"ג שבשכונת רוממה. "התינוק הצעיר שהה בפעוטון לראשונה. השניים ישנו בחדר שינה נפרד בזמן האירוע", נמסר מכבאות והצלה.

מפקד מחוז ירושלים, טפסר שמוליק פרידמן, הורה על הקמת צוות חירום מיוחד לבחינת נסיבות האירוע החריג. נציין כי פחמן חד חמצני הוא גז רעיל ללא צבע וללא ריח שעלול להיות מסוכן, בעיקר במקום שאינו מאוורר.

המשטרה עיכבה לחקירה שלוש מהמטפלות במתחם גני הילדים. גורמים במשרד החינוך מסרו כי "המעון לא מוכר לנו ומעולם לא הוענק לו רישיון".

אבי חובב בשיחה עם ערוץ 7 בזירה ערוץ 7

מנהל מרחב מד"א ירושלים אבי חובב שוחח עם ערוץ 7 בזירה ואמר: "קיבלנו פנייה על שני פעוטות שלא מרגישים טוב בגן שנמצא בבניין מגורים. הגענו למקום וראינו שני פעוטות בני ארבעה חודשים במצב קשה. בדקנו וטיפלנו גם בשאר הילדים ופינינו אותם לבתי החולים".