נתניהו מאיים על איראן בכנסת צילום: ערוץ הכנסת

ראש הממשלה נאם הערב (שני) בכנסת בדיון שכינסה האופוזיציה בטענה לבעיות קשות בטיפול באלימות ובפשיעה והתייחס למצב ברצועת עזה ולדיווחים על התקדמות לשלב הבא בהסכם עם חמאס.

"שלב ב' אומר דבר אחד פשוט, חמאס יפורק מנשקו ועזה תפורז, או בדרך הקלה או בדרך הקשה", דברי נתניהו.

הוא הדגיש שישראל לא תאפשר בשום מצב שילוב של כוחות מקטאר או מטורקיה בעזה. "יש לנו ויכוח מסוים עם ידידינו בארה"ב על הרכב מועצת היועצים שתלווה את התהליכים בעזה. חיילים טורקיים או חיילים קטאריים לא יהיו ברצועה".

ראש הממשלה הגיב גם למצב באיראן. "כולנו משתאים למראה המאבק ההירואי של העם האיראני להשגת חירות. אם איראן תעשה טעות ותתקוף אותנו - נפעל חזרה בעוצמה שאיראן טרם הכירה. איש אינו יכול לנבא מה יהיה באיראן, אבל איראן לא תחזור להיות מה שהייתה".

נתניהו מגיב לביקורת על אי הקמת ועדת חקירה ממלכתית צילום: ערוץ הכנסת

נתניהו הגיב גם לביקורת בשל אי הקמת ועדת חקירה ממלכתית למחדלי השבעה באוקטובר. "התייצבתי בפני מבקר המדינה, עניתי במשך שעות לשאלות שלו ושל צוותו והצגתי בפניו פרוטוקולים ושלל מסמכים. דיונים לאורך השנים וגם לקראת השבעה באוקטובר, בימים שלפני. הצגתי בפניו החלטות על מי עשה ומי לא עשה. אני התייצבתי בפניו. ומי לא התייצב? ראש אמ"ן לשעבר, ראש השב"כ לשעבר, הרמטכ"ל לשעבר. במשך שנתיים המבקר עוסק בנושא, אך פתאום כמה ימים אחרי העדות שלי בג"ץ הוציא צו ביניים שמקפיא את עיסוקו בנושא.

מי שמתהדרים בתואר שומרי הסף שומרים שהאמת לא תחצה את הסף. כשהאידיאולוגיה היחידה היא להפיל את ממשלת הימין, כל האמצעים כשרים", דברי נתניהו.

ראש האופוזיציה, ח"כ יאיר לפיד, הגיב: "במשך שנה אני אומר לך פה: הדרך הנכונה היא לתת למצרים לנהל את עזה ב-15 השנים הקרובות. טורקיה וקטאר הם השותפים האידיאולוגיים של האחים המוסלמים, מצרים היא האויב הכי מר של האחים המוסלמים. אנחנו יודעים לנהל עם המצרים שיתוף פעולה בטחוני. עשינו את זה בסיני נגד דאעש כל השנים האחרונות.

למצרים, להבדיל מכל הגורמים האחרים, יש אינטרס עליון שלא תהיה מלחמה בעזה, יש אינטרס עליון שהשיקום של עזה יהיה מהיר ואפקטיבי, יש אינטרס עליון להזיז את החמאס מעזה. במקום לקרב את מצרים, להפוך אותה לשותפה שלנו במלחמה בחמאס, בתוך הלשכה שלך, התנהל מבצע השפעה נגד מצרים במימון קטארי. התוצאה היא שאחרי שנתיים מלחמה ומאות הרוגים, אנחנו חוזרים בעזה לא לנקודת ההתחלה, אלא לנקודה גרועה הרבה יותר מאשר בהתחלה", טען לפיד.