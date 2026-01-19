בפוסט שפרסם ברשת החברתית Truth Social יוצא הנשיא דונלד טראמפ בזעם נגד חברת הקונגרס המוסלמית אילהאן עומאר, שהתבטאה גם פעמים רבות נגד ישראל, ומציע לשלוח אותה חזרה לסומליה.

עומאר מייצגת את מדינת מינסוטה, והתבטאה לאחרונה מספר פעמים נגד הגירוש של מהגרים לא חוקיים מהמדינה. היא אף השתמשה מספר פעמים במילים גסות וקללות על מנת לתאר את דעתה על המאבק של הרשויות באמריקאיות בהגירה הבלתי חוקית, וגירוש מהגרים ממדינות ארה"ב חזרה למדינותיהם.

עומאר נולדה בסומליה והפכה לאזרח ארה"ב בשנת 2000. היא משרתת בבית הנבחרים של ארה"ב מתחילת 2019.

"יש 19 מיליארד דולר בהונאות בסומליה במינסוטה. חברת הקונגרס המזויפת אילהאן עומר, מתלוננת מתמדת ששונאת את ארה"ב, יודעת הכל. היא צריכה להיות בכלא, או אפילו עונש חמור יותר, להישלח חזרה לסומליה, הנחשבת לאחת המדינות הגרועות ביותר בעולם. היא יכולה לעזור להפוך את סומליה לגדולה שוב!", כתב טראמפ בפוסט.

לאחר מכן הוא הוסיף עוד כי "רשות ההגירה והמכס מסלקת כמה מהפושעים האלימים ביותר בעולם מארצנו, ומחזירה אותם הביתה, למקום שאליו הם שייכים. מדוע מינסוטה נלחמת בזה? האם הם באמת רוצים שרוצחים וסוחרי סמים יתבססו בקהילה שלהם? הבריונים שמפגינים כוללים בתוכם מתסיסים מקצועיים רבים ואנרכיסטים בעלי שכר גבוה. האם זה באמת מה שמינסוטה רוצה? ל'חברת הקונגרס' עומאר, שנישאה לאחיה, לא אכפת, כי זה מסיט את תשומת הלב מהונאה של 18 מיליארד דולר שהתרחשה במדינה! אל תדאגו, אנחנו על זה".