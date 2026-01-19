יו"ר מפלגת כחול לבן, ח"כ בני גנץ, חשף כי בשנה האחרונה הוצעה לו הצעה מפתיעה מצד נציגי הסיעות החרדיות - להוביל את הממשלה בתמורה לתמיכתו בחוק הגיוס.

גנץ סיפר בראיון ל"כיכר השבת" כי דחה את ההצעה בתוקף. "אמרתי להם - אני לא מוכן בלי מתווה שירות".

לדבריו, הפגישה התקיימה בביתו שביד מרדכי בשנה החולפת, והוא ציין כי דבר הפגישה פורסם כבר קודם לכן.

ככל הנראה, גנץ התכוון לפגישה שהתרחשה ביולי 2024, בה נכח מוטי בבצ'יק, עוזרו של שר השיכון יצחק גולדקנופף, שהיה דמות מפתח ביהדות התורה, לצד ישראל זיו והרב יצחק שפירא, מקורב לאדמו"ר מגור.

גנץ תיאר את מהלך הפגישה: "הם באו לבדוק אם יש עם מי לעבוד. אני אמרתי להם - תחזרו לרב ותגידו לו שאני מבקש מתווה שירות. אי אפשר בלי זה".