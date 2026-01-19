טכנאית ההנשמה אורלי שלום מצאה את עצמה היום (שני) עוסקת בחיבוק והרגעה של תינוק במקום הפעילות הרפואית השגרתית שלה.

שלום הוזעקה ליחידת הטראומה בבית החולים הדסה עין כרם, לאחר האסון במעון בירושלים. מתוקף תפקידה, היא הגיעה יחד עם צוות ההנשמה במטרה להיערך לחיבור תינוקות למכשירי הנשמה, ככל שיידרש.

לדבריה, לאחר שהעמדות והמכשירים הוכנו, התברר כי אין צורך בהנשמה. בשלב זה הציעה אורלי לסייע בטיפול בתינוקות הראשונים שפונו ליחידת הטראומה.

"אחרי שהכנו את העמדות והמכשירים ראיתי שאין צורך בהנשמה. הצעתי עזרה עם התינוקות הראשונים שפונו אל יחידת הטראומה", סיפרה.

אורלי קיבלה לידיה תינוק בן שנה, והתמקדה בהרגעתו. "קיבלתי לידיי תינוק מתוק בן שנה, והתמקדתי בעיקר בהרגעה וחיבוק כדי שיצליח להיות רגוע ונינוח. לא עזבתי אותו עד שהגיעה המשפחה שלו ופשוט חיבקתי וליטפתי", תיארה.

לצדה של אורלי פעלו אנשי צוות נוספים - אחיות, מתנדבות שירות לאומי ואנשי השירות הסוציאלי - שסייעו בטיפול ובהרגעת התינוקות. "הוא נרגע עליי והשמעתי לו מוסיקה מרגיעה ובזמן הזה הצוות בדק אותו בעדינות", הוסיפה.

בהמשך, עם הגעת סבו של הפעוט, העבירה אורלי את התינוק לידיו. "כשסבא שלו הגיע, העברתי אותו לידיו והוא אפילו התחיל לאכול ואז הגיעו גם ההורים. אני מקווה שלא נגיע לעוד אירועים המוניים שכאלה אבל מרגישה שהייתה לי הזכות הגדולה לעזור ולהרגיע", סיכמה.