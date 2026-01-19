בדיון ארבעים חתימות בכנסת, בהשתתפות רה"מ נתניהו, נשא יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, נאום חריג בפני ראש הממשלה ומליאת הכנסת והזהיר מפני שלב ב’ של תוכנית ההתנתקות.

לדבריו, לאחר טבח שמחת תורה ומסירות הנפש של לוחמי צה"ל והמשפחות השכולות, נפתחה בפני מדינת ישראל הזדמנות היסטורית לתיקון, ניקוי רצועת עזה מהטרור והחזרת השליטה הישראלית עליה. אלא שבמקום לממש את ההזדמנות, הממשלה בוחרת בדרך הפוכה.

"בתוכנית הגירוש והעקירה, המוכרת בשם המכובס 'תוכנית ההתנתקות', התנתקנו מהזהות שלנו וברחנו מזכותנו וחובתנו על ארץ ישראל", אמר ח"כ מעוז.

"הפנינו עורף למתנה שקיבלנו מאת בורא עולם", ח"כ מעוז הדגיש כי מסירת רצועת עזה לגורם בינלאומי אינה מהלך טקטי או מדיני זמני, אלא צעד עקרוני ומסוכן: “אנחנו מוסרים במו ידינו למועצה בינלאומית את רצועת עזה, חלק מנחלת שבט יהודה". לדבריו, עצם ההסכמה למהלך כזה מהווה הכרזה רשמית שעזה אינה שייכת לעם ישראל.

בפנייה ישירה לראש הממשלה אמר ח"כ מעוז: "זה לא שלב ב' של תוכנית הנשיא טראמפ. זה שלב ב' של תוכנית ההתנתקות. הממשלה בראשותך מסכימה להכרזה שרצועת עזה לא שייכת לנו" וקשר בין "קונספציית ההתנתקות" לבין הכשל האסטרטגי שהוביל לטבח.

יו"ר מפלגת נעם טען כי גם כיום מדינת ישראל ממשיכה להיאחז בתפיסות שגויות של ויתור על זהות, ערכים וזכויות לאומיות, מתוך אשליה שטכנולוגיה או הסדרים בינלאומיים יחליפו אידיאולוגיה.

"הטבח הנורא פתח פתח לתיקון", סיכם ח"כ מעוז ופנה ישירות לראש הממשלה, השאלה הגדולה היא האם תבחרו לתקן או לשחזר, במו ידיכם, את חטא ההתנתקות.

"עד מתי תבוססו בקונספציה, אדוני ראש הממשלה?". חתם בשאלה יו"ר מפלגת נעם את נאומו.