לאחר פרישתו לגמלאות של רב העיר קרית אונו, הרב ד"ר רצון ערוסי, התכנסה היום (שני) הוועדה לבחירת רב לעיר במשרד לשירותי דת. מטרת ההתכנסות הייתה לקדם את ההליך למינוי רב חדש לעיר.

בראש הוועדה עומד חבר בית הדין הגדול, הדיין (בדימוס) הרב יצחק אלמליח. במהלך הדיון קיימו חברי הוועדה דיון ראשוני וקבעו את מועד הבחירות ליום שלישי, ז' באדר, 24 בפברואר.

חברי הוועדה הנוספים הם הרב דרור טוויל, שרון קרן, דגנית גרינבוים ויונית גיספאן. את עבודת הוועדה מרכז צוריאל פורת.

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, בירך את חברי הוועדה, ומסר "יש לנו דרך ארוכה, אך תושבי קרית אונו מצפים לרועה רוחני, ואנחנו במשרד מחויבים לספק את הצורך הכל כך נדרש וחיוני הזה לעיר".

לפי בדיקת ערוץ 7 אחד המועמדים בבחירות הוא הרב צפניה ערוסי, רב קהילה במודיעין ובנו של רב העיר היוצא.