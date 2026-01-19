הכנסת ספר תורה לזכר דן צילום: באדיבות המצלם

אירוע הכנסת ספר תורה לזכר דן ווידנבאום, לוחם בגדוד 5037, שנפל בקרב במרכז רצועת עזה, נערך הערב (שני), ברעננה.

האירוע נפתח בהתכנסות וכתיבת אותיות בספר התורה בביתו של דן ז"ל, ולאחר מכן יצאה תהלוכה חגיגית ברוב פאר והדר בהשתתפות בני משפחה, חברים ותושבים.

במהלך האירוע הוצג ספר תורה מכסף, יצירה אמנותית ייחודית של ציון חדד. "ספר תורה מכסף שבתוכו יש קסדה, קסדה של דן ז"ל שנהרג במלחמה. בתוך הכתר של הספר תורה נמצאת הקסדה, יש מגיני דוד נשומרים על הקסדה עם השם 'דן'", סיפר האמן.

בהמשך הגיעה התהלוכה לבית הספר "דקליי - קהילת אחי ורעי", שם נערך המעמד המרכזי שכלל קבלת עול מלכות שמים, דברי ברכה ותפילת מעריב.

עם סיום התפילה התקיימה סעודת מצווה, כחלק מהאירועים שנערכו להנצחת זכרו של רס"ר דן ווידנבאום הי"ד.