הרמטכ"ל בפיקוד העורף צילום: דובר צה"ל

הרמטכ"ל, אייל זמיר ביקר היום (שני) במפקדת פיקוד העורף, עם מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר ומפקדים נוספים.

"אל מול היקף האיומים הרב זירתיים על מדינת ישראל, ניצב פיקוד העורף בהגנה- כשיר, מאומן ודרוך. הפיקוד ערוך בכל עת להפעיל מגוון רחב של יכולות להתמודדות עם מתקפה על העורף האזרחי והצלת חיים. במקביל, צה"ל ערוך להפעיל יכולת התקפית חסרת תקדים בעוצמתה כנגד כל ניסיון לפגוע במדינת ישראל", הדגיש זמיר.

הוא הוסיף "אנחנו ערוכים בהגנה מלאה לכל תרחיש. לקחי מבצע "עם כלביא" הוטמעו, וכחלק מכך צה"ל נערך גם לאפשרות של מלחמה בהפתעה. השילוב בין יכולות הפיקוד לבין השותפות ההדוקה עם הרשויות המקומיות וארגוני החירום מחזק את החוסן הלאומי ומבטיח מענה לכל אתגר".