בעקבות הסערה שנוצרה לאחר הצהרתו של ראש השב"כ החדש, דוד זיני, כי אינו לוחץ יד לנשים - הביע הרב רצון ערוסי, לשעבר רבה של קריית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית, תמיכה בגישה זו, והסביר כי מדובר במסורת יהודית עתיקה המכבדת נשים.

לדבריו, לחיצת יד כלל אינה ממנהגי ישראל המקוריים, ובוודאי לא בין גברים לנשים. "במנהגי ישראל הקדומים, לא היה כלל עניין של לחיצת ידיים - גם לא בין גבר לגבר", הסביר. הרב ציין כי בקרב יהדות תימן, נהוג היה לומר שלום על ידי הנחת יד על הלב, קידה קלה ואמירת 'שלום עליכם', כאשר בתשובה נאמר 'עליכם השלום' - דרך מכובדת, נקיית דעת ועמוקה יותר.

לדבריו, מקור לחיצת היד הוא במנהגי היוונים והרומאים, שנועדו לשדר שלום ולאו דווקא כבוד. "יהדות אשכנז נשאבה למנהג הזה, ומהם זה הגיע גם אלינו", אמר. "עד כדי כך שהאדם הישר, שעדיין מקורי, נחשב לא בסדר".

הרב ערוסי דחה את הטענה כי סירוב ללחוץ יד לאישה מהווה פגיעה בכבודה. "מי שחושבת שנטילת יד לאישה היא פגיעה בכבוד האישה - טועה ומטעה", אמר, והסביר כי להפך: "כשאדם לא נוגע באישה כי הוא לא רוצה לגנוב מנשיותה, לא רוצה שחס וחלילה ייחשב כמי שנהנה ממגע עם בשרה - זה מתוך כבוד, מתוך דאגה לשלומה".

בהתייחסות להתפתחות נורמות חברתיות עכשוויות אמר הרב כי כיום, לצד לחיצות ידיים, הולכים ומתרבים גם החיבוקים והנשיקות - תופעה שלדבריו מבזה את כבוד האדם, "בין אם מדובר בגברים ובוודאי בין איש לאישה". הוא הוסיף כי התנהלות זו עלולה לאפשר לאנשים בעלי חולשת אופי לנצל את המגע בדרכים שאינן ראויות.

לדבריו, "המנהג הזה בא לכבד את הנשים, ולא לפגוע בהן. בא לכבד את בני האדם ולא לפגוע בכבודם". בסיום דבריו שיבח את מסורת יהדות תימן ואמר, "אשרי העם שהמסורת של יהדות תימן הקדומה היא מסורתו, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שזו היא תורתו".