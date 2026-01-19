המוסדות המרכזיים של הקהילה היהודית בקנדה טוענים כי האיומים כלפי הקהילה היהודית הולכים ומסלימים, ומתריעים מפני מעבר מהסתה וקריאות לאלימות למעשי טרור של ממש.

ברשימת התקריות האנטישמיות שאירעו לאחרונה ציינו הארגונים בין היתר הטרדת אזרחים יהודים בעת קניות בידי קיצונים הקוראים לאלימות, שיבוש חגיגות השנה החדשה במונטריאול באמצעות כרזות ותמונות המשבחות את ארגון הטרור חמאס, והשחתת בית כנסת בוויניפג בכתובות גרפיטי הכוללות סמלים נאציים.

בפנייתם לממשלה ולפרלמנט בקנדה קראו הארגונים היהודיים להורות לרשויות לאכוף באופן נחוש את החוקים הקיימים נגד הסתה וטרור, וכן לעגן בחוק עבירה חדשה של קידום טרור בזדון, שתאפשר העמדה לדין של גורמים המהללים ארגוני טרור ומעשיהם.

בהקשר זה הזכירו הארגונים כי מרכז הערכת האיומים המשולב של קנדה (ITAC) קבע שחלק ניכר מן התנאים והגורמים שהובילו למתקפת הטרור האנטישמית בסידני שבאוסטרליה קיימים כיום גם בקנדה, ועל כן קיימת אפשרות ממשית שהקהילה היהודית במדינה תהפוך ליעד לפיגועי טרור.