תקלה מבצעית מנעה סיכול הברחה. בליל שישי האחרון זוהה רחפן גדול ממדים במערכות הגילוי של צה"ל, כשהוא עושה את דרכו לעבר מצרים, ככל הנראה במטרה להעמיס אמצעי לחימה. עם הזיהוי הוחלט לפעול ליירוט הרחפן כדי לסכל את ההברחה.

ב-i24NEWS דווח כי למרחב הוקפץ מסוק קרב של חיל האוויר, שהיה באותה עת בטיסת מבחן באזור והוסט למשימת היירוט. הטייס התביית על הרחפן באוויר וקיבל פקודת אש, אולם במהלך ניסיון הירי התגלתה תקלה במערכת התותח, והירי לא בוצע.

לאחר כשל הירי הראשוני, בוצע ניסיון נוסף להפלת הרחפן באמצעות אמצעי אחר, אך גם ניסיון זה לא צלח. גורמים בצה"ל ציינו כי מדובר באירוע שהתפתח במהירות, תוך קבלת החלטות בשטח, כאשר המסוק לא היה בכוננות ייעודית למשימות יירוט.

בצה"ל אישרו את פרטי האירוע ומסרו כי נפתח תחקיר פנימי לבחינת נסיבות הכשל. "צה"ל פועל אל מול תופעת ההברחות ברחפנים בשיתוף פעולה עם כלל גופי הביטחון. צה"ל ממשיך לרכז מאמץ לתגבור ושכלול אמצעים טכנולוגיים בגבולות למען שיפור דרכי הפעולה, ומבצע עבודת מטה מעמיקה בנושא במטרה לשפר את המענה להתמודדות עם התופעה. עם זאת, ההגנה איננה הרמטית".