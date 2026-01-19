האם ארגון המורים הגדול בבריטניה מפלה את חבריו היהודים ונגוע באנטישמיות מוסדית? מזכ"ל ארגון המורים הגדול ביותר בבריטניה, "האיגוד הלאומי לחינוך", הורה לפתוח בחקירה לאחר שמורים יהודים טענו כי "הארגון נגוע האנטישמיות מוסדית".

דניאל קבדה, מזכ"ל איגוד החינוך הלאומי, הודיע כי שכר עורך דין על מנת לחקור את ההאשמות שהפנו מורים יהודים ולפיהם ארגון המורים הגדול בבריטניה יצר "סביבה עוינת" למורים היהודים בארגון, שסובלים לטענתם מאפליה ויחס עוין.

לפי דיווחים בתקשורת הבריטית החקירה נפתחה כבר לפני כשנה, אולם רק בימים האחרונים נחשפה באופן פומבי. הידיעה על חקירה האם ארגון המורים הבריטי נגוע באנטישמיות מגיעה ימים ספורים לאחר שדמיאן איגן, חבר פרלמנט ממפלגת הלייבור, לא הצליח לבקר בבית ספר מקומי בעקבות פעולה של ארגון תמיכה בפלסטינים.

על פי הדיווחים, חברים ב"איגוד החינוך הלאומי" פעלו יחד עם ארגון התמיכה בפלסטינים, על מנת למנוע את הביקור של איגן בבית הספר. בשנה שעברה האשים איגוד החינוך הלאומי את ישראל בביצוע "רצח עם" ו"מדיניות אפרטהייד", עודד מורים לקיים "יום דיון על המאבק הפלסטיני לחופש", ואף אמר כי יפתח חומרי לימוד חדשים על עזה והמאבק הפלסטיני לטובת מורים שיבקשו ללמד זאת בכיתות.

בשנת 2024, פיטר בלוק, מורה יהודי בן 76 החבר ב"איגוד החינוך הלאומי", טען כי הותקף מחוץ לבמה בכנס השנתי של האיגוד כאשר הביע התנגדות להצעה להאשים את ישראל בסכסוך בעזה. חבר אחר לשעבר ב"איגוד החינוך הלאומי" האשים את מזכ"ל האיגוד, דניאל קבדה, ב"כישלון בהגנה על החברים היהודים בארגון", וטען כי "קיימת אנטישמיות מוסדית באיגוד החינוך הלאומי".