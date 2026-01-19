חבר הכנסת יעקב טסלר מסיעת אגודת ישראל הצביע היום (שני) יחד עם האופוזיציה בוועדת ביקורת המדינה, בהצבעה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית לבחינת מחדלי השבעה באוקטובר.

הצבעתו נעשתה בניגוד לעמדה הרשמית של הקואליציה המתנגדת להקמת הוועדה.

ועדת ביקורת המדינה מוסמכת להקים ועדות חקירה ממלכתיות גם בהתנגדות הממשלה, והצבעתו של טסלר מהווה סדק משמעותי במשמעת הקואליציונית בתקופה רגישה של דיוני תקציב וחוק הגיוס.

המהלך מסמן החרפה דרמטית של המשבר הקואליציוני. עד כה הסתפקה אגודת ישראל ב"חרם שקט" שכלל אי-הצבעה עם הקואליציה ומשיכת חוקים מסדר היום, אך הצבעתו של ח"כ טסלר מסמנת חציית קו אדום חדש.

לראשונה מתחילת משבר הגיוס הנוכחי, חבר כנסת מהגוש החרדי לא רק נמנע מהצבעה, אלא בוחר להעניק את קולו באופן אקטיבי להצעה של האופוזיציה באחד הנושאים הרגישים ביותר לממשלה - ועדת חקירה ממלכתית לאירועי השבעה באוקטובר.

מנגד, זה קורה ביממה שבה ח"כ ישראל אייכלר מתמנה לסגן שר התקשורת, מה שמלמד עלח הקרע הפנים-חרדי באגודת ישראל.