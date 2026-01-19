ח"כ מאיר פרוש הגיש לדיון הקרוב בוועדת השרים לענייני חקיקה את הצעת חוק לימוד חובה המבקש להעניק חינוך חינם לפעוטות.

הצעת החוק תעלה לדיון בישיבת הוועדה ביום ראשון הקרוב לקראת דיוני מליאת הכנסת בשבוע הבא.

הצעת החוק המהפכנית תרחיב את חוק לימוד חובה, ותעניק חינוך חינם ומפוקח לכל פעוטות ישראל מגיל שלושה חודשים. מטרת הצעת החוק היא להבטיח לכל פעוט וילד בישראל חינוך ראוי ואיכותי, ללא תלות במצב הכלכלי של משפחתו.

במסגרת התיקון המוצע, יכלול חוק לימוד חובה גם פעוטות מגיל שלושה חודשים עד שלוש שנים, כך שמדינת ישראל תישא באחריות מלאה למימון, הפעלה ופיקוח של מסגרות החינוך לגיל הרך. המסגרות יחויבו לעמוד בסטנדרטים פדגוגיים, בטיחותיים ותברואתיים, ויפעלו בפיקוח משרד החינוך ומשרדי ממשלה נוספים.

הצעת החוק מבקשת לקבוע סטנדרטים אחידים ומוסדרים לטיפול וחינוך בגיל הרך, תוך מתן דגש על פיקוח פדגוגי ובטיחותי, וזאת בניגוד למצב הקיים כיום, בו רבות המסגרות לגילאים אלו שהן פרטיות ואינן מפוקחות.

ח"כ מאיר פרוש: "כולנו מזועזעים מהאסון הכבד והנורא בירושלים. האסון הזה לא מאפשר לנו להמשיך בסדר היום ומחייב אותנו לנקוט בצעדים מיידים. הצעת החוק לחינוך חינם מגיל אפס היא צו השעה. לכל ילד, בכל גיל, מכל מגזר - מגיע חינוך ראוי, בלי קשר למצב הכלכלי של הוריו".