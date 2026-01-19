חבר הכנסת ישראל אייכלר הגיש היום (שני) את התפטרותו מהכנסת לאחר מינויו לסגן שר התקשורת, במסגרת החוק הנורבגי. במקומו ייכנס לכנסת הרב יצחק פינדרוס.

בנאום ראשון מיד לאחר המינוי התייחס אייכלר לטרגדיה בשכונת רוממה וייחס אותה למערכת המשפטית. "זו תוצאה של האכזריות הנוראה של המערכת המשפטית ששללה את זכות ההנחה במעונות מילדי החרדים ושללו את זכותו של ציבור לומדי תורה עם עשרות אלפי ילדים טהורים החוצה מהמעונות המורשים", אמר.

אייכלר, ששימש כיו"ר ועדת העבודה והרווחה, הוסיף: "התריתי לאורך השנה האחרונה מפני הסכנה האיומה שבביטול המעונות. דרשתי להעביר את חוק המעונות אך הקריאה נותרה כערער בערבה. על המערכת המשפטית נאמר בהקשר הזה: ידיכם שפכו את הדם הזה".

אייכלר התייחס להאשמות שהופנו נגדו בימים האחרונים. "בימים האחרונים נפתחו שערי הגיהנם בערוצי התבהלה. הכתירו אותי כאנטי ציוני וכאויב המדינה. על כך אין כל פלא. כבר ארבעים שנה וחמש שאני עומד ומתריע מפני הדה-לגיטימציה של הציבור החרדי", אמר.

הוא הכחיש את הטענה שכלל את הציבור החילוני בביטויי גנאי. "זה שקר בולשביקי-שיטתי. אני תמיד מקפיד לתקוף את המסיתים והרודפים את הציבור החרדי, בלי להכליל אף אחד. הנסיון לייחס לי דבר כזה הוא שקר מוחלט", טען.

לגבי ההאשמה באנטי-ציונות, אמר: "כנראה שהם לא יודעים מהי ציון ומה זאת ארץ ישראל. אבות אבותי, בני משפחתי, כבר 160 שנה בירושלים. אבותי עלו ארצה במסירות נפש עוד בימי הטורקים. אנו גרים בירושלים מאז ועד הנה".

אייכלר סיפר על סבו רבא ישראל יצחק, שקרוי על שמו: "הגיע באופן פיראטי לארץ ישראל וגורש חזרה לפולין ושוב חזר באניה בלי רשיון והבריח את הגבול ביפו. כשרדפו אחריו הוא ברח לביתו של הרב קוק זכר צדיק לברכה. השוטרים הגיעו והטיפו לרב קוק שהוא משתף פעולה עם עבריינים. אמר הרב קוק: 'ילד יהודי שבורח לסינור של אמא שלו אינו עבריין. ארץ ישראל היא האמא של הבחור הזה ולא אסגירנו'. כך הוא נשאר בארץ".

אייכלר תיאר את מעורבותו בהתיישבות: "כחלק מהאידאולוגיה של ישוב הארץ, זכיתי לכונן שכונות בעיר ואם בישראל בשליחות כ"ק האדמו"ר מבעלזא בגיל 23. הייתי בין מפריחי השממה בחולות אשדוד. הבאנו לשם קהילת חסידי בעלזא, יחד עם קהילת גור וקהילות נוספות. ואתם חושבים שזאת הגדרה לאנטי ציוני?"

הוא תהה: "כמה מתוך אותם שמאשימים את החרדים באנטי ציונות ויתרו כבר מזמן, והם או ילדיהם ונכדיהם כבר עקרו מכאן לטובת הישגים גשמיים בתפוצות?"

אייכלר סיכם: "אנחנו החרדים אוהבים את כל אוהבי ציון וירושלים, ללא הבדל דעה והשקפה. אנחנו נגד שונאי ציון ואויבי ירושלים והם מיעוט קטן ונכחד".