פחות מ-24 שעות עברו מאז שב דני אבדיה לשחק כדורסל במדי פורטלנד כשקלע 30 נקודות בניצחון על סקרמנטו קינגס.

הערב (שני) גילה אבדיה כמו כל אוהדי הכדורסל בארץ ובעולם כי למרות היכולת האדירה שלו מתחילת העונה והקמפיין הגדול שנערך לכבודו בישראל, הוא לא יזכה לעשות היסטוריה ולהיות השחקן הישראלי הראשון אי פעם שייבחר לאירוע האולסטאר היוקרתי בחמישייה הפותחת.

הקמפיין והיכולת האדירה של אבדיה זיכו אותו במקום החמישי במערב בבחירת האוהדים אמנם, כאשר הוא זכה בלא פחות מ-2,202,606 קולות - יותר מכמות התושבים שגרים בירושלים ותל אביב יחד ויותר משחקנים כמו ויקטור וומבניאמה וקווין דוראנט, אך העובדה כי בחירות האוהדים מרכיבות רק 50% מההחלטה, דירוג העיתונאים והשחקנים הורידו אותו מחוץ לחמישייה.

כך או כך, אבדיה עדיין יכול להיכנס לאירוע היוקרתי ביותר בעולם הכדורסל, כשזה יכול להיבחר על ידי המאמנים, אך שם מצפה לו משוכה לא פחות קשה כחמישה מתוך שמונה המקומות הבינלאומיים תפוסים כבר על ידי שחקנים אירופיים שנבחרו לאחת מבין שתי החמישיות - של המזרח ושל המערב.

למעשה, בחירות האוהדים לחמישיות האולסטאר לא היו מפתיעות במיוחד, כאשר לחמישיית המזרח נבחרו: קייד קניגהאם, ג'יילן ברונסון, טייריס מקסי, ג'יילן בראון ויאניס אנטטוקומפו שנבחר בפעם העשירית לאירוע הכוכבים הגדול ובכך השתווה לשחקני עבר מהגדולים ביותר בליגת ה-NBA כמו ג'ייסון קיד וג'ון סטוקטון.

במערב, שם היה מועמד אבדיה להיבחר, נבחרו גדולי השחקנים כיום - ניקולה יוקיץ', לוקה דונצ'יץ', שיי גילג'ס אלכסנדר, סטף קרי ו-ויקטור וומבניאמה.

על פי ההערכות, כניסתו של וומבניאמה הצרפתי הייתה על חודו של קול כשזה נבחר לפני אנתוני אדווארדס ואחריהם היה אבדיה מועמד להיכנס.

מלבד אבדיה, מי שעוד לא נבחר הוא אחד מגדולי שחקני ה-NBA בכל הזמנים, לברון ג'יימס. זוהי הפעם הראשונה מאז 2003/04 בה ג'יימס לא נכלל בחמישייה הפותחת של אולסטאר הליגה הטובה בעולם.

האם אבדיה יצליח להיכנס ברגע האחרון ולעשות היסטוריה למרות הכל? כולנו תקווה שכן.