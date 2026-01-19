הפגנות החרדים הקיצוניים בירושלים צילום: דוברות המשטרה

חרדים קיצונים הפגינו הערב (שני) בצומת בר-אילן בירושלים במחאה על הכוונה לבצע נתיחה בגופותיהם של שני פעוטות שמתו היום באסון בגן ילדים בשכונת רוממה.

המפגינים חסמו את צומת הרחובות בר-אילן וירמיהו ומנעו מאוטובוסים וכלי רכב לעבור. משאית שהצליחה לעבור הותקפה באלימות קשה והנהג נאלץ להימלט מהמקום בריצה ולחפש מסתור.

במהלך המחאה נשמעו קריאות “נאצים" לעבר השוטרים, ולאחר זמן קצר החלה המשטרה בפינוי בכוח של החוסמים על מנת להשיב את התנועה לסדרה.

גם בבית שמש התקיימה הפגנות קשות והמשטרה פיזרה אותן בכוח רב ותוך עימותים עם המפגינים.

בתוך כך, בית המשפט קיבל את עמדת המשטרה והפרקליטות והורתה על ניתוח גופות הפעוטות. מחר בבוקר צפויים עורכי הדין של ההורים להגיש ערר לבג"ץ בשל התנגדותם לנתיחה. זאת לאחר שבמכון לרפואה משפטית הושלם תהליך הבדיקה החיצונית של גופות הפעוטות. על פי הגורמים הרשמיים, הבדיקה לא הובילה למסקנה סופית באשר לסיבת המוות.

עוד נמסר כי שלוש מטפלות, המנהלות את הגנים במקום שבו אירע האסון, עוכבו לחקירה כחלק מהבדיקה הפלילית של נסיבות המקרה. החקירה נמשכת, והחלטה סופית בנוגע להמשך הצעדים צפויה להתקבל בהמשך.

עורך דינה של מנהלת הפעוטון, עו"ד אורי קורב, מסר: "אין למרשתנו ידיעה כיצד אירע האסון הנורא והטרגי והיא משתפת פעולה באופן מלא בחקירה, במטרה לסייע בחקר האירוע. אנו סומכים על רשויות האכיפה שיבצעו את מלאכתם".