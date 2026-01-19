הזמרת נסרין קדרי פרסמה בחשבונה ברשת אינסטגרם התנצלות בפני שורד השבי רום ברסלבסקי שסיפר כי הותקף על ידי בן זוגה של הזמרת.

"לפני הכל סליחה. זה לא היה צריך לקרות עם אף אחד. בטח לא עם רום. הלוואי והייתי שם ברגע ההוא, מאמינה שהייתי עושה הכל כדי למנוע מהמצב להגיע לאן שהגיע. הסבל שרום עבר בשנתיים האחרונות, זה סבל שגדול על אדם אחד בחיים שלמים. אני מאחלת לרום שכל שניה בחייו מכאן והלאה תהיה מלאה באור ואהבה, אעשה הכל כדי לתרום לכך מצידי. אוהבים אותך".

מוקדם יותר פרסמה שיחה שהיתה אמורה להיות התנצלות של הזמרת נסרין קדרי בפני שורד השבי רום ברסלבסקי לאחר שבן זוגה תקף אותו והפכה להטחת האשמות מצידה.

"אתה רוצה בלאגן? חסר לך אחרי מה שהיה לך בחיים?", תהתה קדרי לאחר שאמר לה: "החבר שלך 'התופעה הזו' צועק עליי: 'זה שאתה חטוף לא אומר שאתה יכול לדבר איך שאתה רוצה'". ברסלבסקי גם ציין כי קיבל אגרוף מבן הזוג. "הוא העיף לי בוקס לפנים, את שומעת? חבר שלך הוריד בוקס לפנים לחטוף שחזר מהשבי".

קדרי טענה כי אין לה קשר לאירוע וברסלבסקי השיב, "אל תגידי את זה כי את היית שם ואת ידעת שלא מכניסים אותי ועדיין החלטת להעביר את זה על סדר היום. והפאקינג חבר שלך תקף אותי, מי תוקף חטוף?".

הזמרת הגיבה: "זה שאמרת שהייתי נוכחת - אני לא הייתי נוכחת, אני הלכתי לילדים שלי נשמה, אני לא יודעת על מה אתה מדבר. אני שמעתי שהיית שם, אמרתי להם 'תכניסו אותם', אחרי חמש דקות אני יצאתי והלכתי. לא יודעת על מה אתה מדבר. אני מבקשת מחילה, מבקשת סליחה. אני אביא אותו אליך גם אם צריך עד הבית, מה שתרצה".

היא הוסיפה האשמה מרומזת וציינה: "אתה היית בהשפעת אלכוהול נשמה שלי, גם חבר שלך היה... שמעתי שהיה על השפעת אלכוהול. כולנו שתינו, כולנו נהנינו, אז הכל בסדר, כל אחד לא חסר לו".

ברסלבסקי השיב בזעם: "תקשיבי. אני אסור לי לשתות אלכוהול ובטח לא לעשות סמים בגלל הפוסט טראומה שיש לי. אני סאחי. הייתי סאחי כל הערב ואני כל הזמן סאחי, אני אף פעם לא שותה ולא מתמסטל. היחידי שהיה בעיה בהשפעת סמים ואלכוהול זה החבר המוגזם שלך".

מעורכי הדין אפרים וחובב דמרי המייצגים את ברסלבסקי נמסר: "אין מילים לתאר את הרוע והאכזריות של התוקף שלא חסך במכותיו כלפי שורד השבי כאשר הוא יודע מראש במי מדובר , רום יפעל בכל הכלים המשפטיים העומדים לרשותו כדי שימצו את הדין עם התוקף".