אירוע אנטישמי התרחש בנמל התעופה הבינלאומי נמל התעופה שארל דה גול שבפריז, כאשר אישה תקפה מילולית גבר חרדי שהחזיק ספר תורה. מהתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות עולה כי במקום התפתח עימות קולני לעיני נוסעים ועוברים ושבים.

בסרטון נשמעת האישה צועקת לעבר הגבר שוב ושוב: “צא מצרפת, אני מוסלמית". בהמשך היא אף ירקה לעברו בעודו אוחז בספר התורה

במהלך העימות נראה גבר נוסף שנכח במקום מנסה להפריד בין השניים, לאחר שהמצב התקרב לעימות פיזי. לפי הסרטון, ניסיונו של אותו אדם נועד להרגיע את הרוחות ולמנוע הסלמה בשטח הציבורי של נמל התעופה.

את התיעוד פרסם ברשת X חן מזיג, פעיל ישראלי העוסק בהסברה ובמאבק ב־BDS. מזיג כתב בעקבות האירוע: “יריקה על גבר יהודי הנושא ספר תורה אינה תוקפנות אקראית. זוהי השפלה מכוונת. זוהי פגיעה באמונה, בזהות ובנוכחות. גבר הנושא ספר תורה צריך להיות מסוגל לעבור בשדה תעופה מבלי להיות מושפל. העובדה שצריך בכלל לומר את זה אומרת בדיוק איפה אנחנו נמצאים".

נכון לעכשיו לא נמסרה תגובה רשמית מרשויות שדה התעופה או מהמשטרה בצרפת באשר לנסיבות האירוע.