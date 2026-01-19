הפועל ת"א בשירות בית"ר ירושלים. הפעם האחרונה בה ניצחה הפועל ת"א את הפועל באר שבע הייתה במאי 2022, אז ניצחה בתוצאה 1:2 בתום דרמה גדולה, עם שער ניצחון בדקה ה-87 במשחק שאירחה באצטדיון בלומפילד הביתי.

הערב (שני) שוב אירחה הפועל ת"א את הפועל באר שבע ושוב ניצחה אותה בתוצאה התוצאה, 1:2, רק שהפעם זה היה דרמטי עוד יותר.

האדומים מת"א עלו ראשונים ליתרון כשלויזו ניצל טעות קשה של שוער באר שבע אליאסי בדקה ה-4.

באר שבע הייתה עדיפה יותר, מסוכנת יותר ובמחצית השניה גם רוצה יותר ומי אם קנגאווה היה שם עבורה בכדי להשוות אחרי מבצע יפה של אליאל פרץ בדקה ה-55.

הפועל ת"א בכלל לא הייתה במשחק. ללא הכוכב הבלתי מעורער שלה סתיו טוריאל שנפצע כבר במחצית הראשונה ויצא ובלחץ הקבוצה האורחת מבירת הנגב, המארחים התל אביבים לא הצליחו להניע את הכדור ולסכן את שערה של באר שבע.

אבל אז הגיעה הדקה ה-97.

האדומים מת"א הרחיקו את הכדור לשטח המחצית של באר שבע ולירן רוטמן, שהחמיץ את הפנדל המכריע בשמינית הגמר בדרבי, לא ניסה הפעם לכבוש אלא מסר לעמית למקין הצעיר שהצליח להוציא בעיטה חלשה ולא מדוייקת, אך כזו שהכניעה את שוער באר שבע אליאסי.

הפועל ת"א מנצחת בתום דרמה גדולה ושומרת על המאזן הביתי האדיר שלה העונה בליגת העל, כשלא הפסידה שם מלבד ההפסד הטכני בדרבי התל אביבי בסיבוב הקודם.

הפועל שניצחה גם את בית"ר העונה בדקות הסיום עם שער ניצחון דרמטי, קובעת מהפך בטבלת ליגת העל בכדורגל, כשבית"ר ירושלים נותרת לבדה במקום הראשון ופותחת פער בן 3 נקודות על הפועל באר שבע שכבר הייתה במרחק 7 נקודות מכל היתר.

הפעם האחרונה בה בית"ר הייתה במקום הראשון בטבלה בשלב זה של העונה, הייתה בעונת 2007/08, אז למעשה הייתה לכל אורך העונה ראשונה בטבלה. אז זה נגמר באליפות, האם גם הפעם זה ייגמר באליפות ירושלמית?