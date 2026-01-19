בצל משבר הגיוס , יו"ר יהדות התורה, ח"כ יצחק גולדקנופף, הצהיר היום (שני) כי מפלגתו לא תהסס להתנגד לתקציב המדינה אם יכלול סנקציות שיפגעו בלומדי תורה.

בריאיון ל"קול ברמה" אמר גולדקנופף כי עמדת המפלגה ברורה ונשענת על הוראות ההנהגה הרוחנית.

"גדולי ישראל הורו לנו להתנגד לכל חוק עם סנקציות שפוגע בלומדי התורה", אמר והדגיש כי יהדות התורה תשקול את צעדיה גם ביחס ללוח הזמנים של התקציב. “נשאל את גדולי ישראל האם להצביע על התקציב לפני חוק הגיוס - ולא נהסס לפעול בהתאם", אמר.

גולדקנופף התייחס גם לאמירה שעוררה סערה ציבורית, שבה השווה בין הסנקציות המוצעות לבין הטלאי הצהוב והבהיר כי אינו חוזר בו. לדבריו, הפגיעה הכלכלית בציבור החרדי משליכה ישירות על משפחות וילדים, ויוצרת מציאות בלתי אפשרית עבור לומדי התורה. הוא טען כי המחסור במסגרות מאושרות והעלויות הגבוהות של המעונות מעמיקים את המצוקה.

בסיום הריאיון מתח גולדקנופף ביקורת ישירה על ראש הממשלה. לדבריו, הוא פעל שוב ושוב להעלות את סוגיית הגיוס לסדר היום הממשלתי. "כמעט כל שבוע ביקשתי שיעלו את נושא הגיוס בממשלה. אין לי תשובה למה צריך להזכיר את זה כל שבוע".