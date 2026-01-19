משלחת של משרד האנרגיה והתשתיות צפויה לצאת השבוע לניקוסיה לשיחות עם מקביליה הקפריסאים בסוגיית מאגר הגז אפרודיטה-ישי, במטרה לקדם טיוטת הסכם שתסיים מחלוקת מתמשכת בין המדינות.

המחלוקת סביב המאגר, שמרביתו מצוי במים הכלכליים של קפריסין וחלקו הקטן בשטח ישראל, נמשכת מאז שנת 2011.

בחדשות 12 דווח כי ההתקדמות המשמעותית האחרונה בנושא נרשמה בוועידה המשותפת לישראל, קפריסין ויוון, שנערכה בירושלים בחודש שעבר. במסגרת הוועידה סיכמו שר האנרגיה הישראלי אלי כהן ועמיתו הקפריסאי מיכאל דמיאנוס על האצת המגעים, תוך הסתמכות על הערכות קיימות בדבר חלוקת ההכנסות הנדרשת מהמאגר.

גורמים בקפריסין ציינו כי השיחות הקרובות נועדו להשלים את כלל הסוגיות שנותרו פתוחות. לדבריהם, לאחר קבלת עמדות נוספות מצד ישראל, היעד הוא להביא את התהליך לכדי סיום ולגבש טיוטת הסכם סופית, שתאפשר להביא את השרים למעמד חתימה כבר בחודש פברואר הקרוב, בכפוף להסכמות סופיות ולשיקולים לוגיסטיים.