הרמטכ"ל, שלח בשבוע שעבר מכתב חריף לראש הממשלה, לשר הביטחון וליושב ראש ועדת החוץ והביטחון, שבו התריע מפני מחסור חמור בלוחמים בצה"ל.

במכתב, שנחשף בחדשות 12, הזהיר הרמטכ"ל כי המחסור הקיים בכוח אדם עלול להוביל לפגיעה ממשית בכשירות המבצעית של הצבא כבר במהלך השנה הקרובה.

במכתבו התייחס זמיר למציאות הביטחונית של השנתיים האחרונות, שלדבריו יוצרת אתגרים חסרי תקדים ומשפיעה באופן עמוק על מערכי כוח האדם בצה"ל. הוא ציין כי החקיקה הנוגעת לחוק הגיוס ולהארכת שירות החובה אינה מתקדמת בקצב הנדרש, וכי עיכוב זה עלול להוביל לפגיעה משמעותית ביכולתו של הצבא לעמוד במשימותיו.

הרמטכ"ל הדגיש כי ללא הארכה מיידית, דחופה ואף רטרואקטיבית של שירות החובה לגברים ל-36 חודשים, צפויה פגיעה חמורה בבניין הכוח. לדבריו, היעדר הארכה יפגע הן בכשירות הצבא והן באיכות ההכשרה של הלוחמים, והשלכות המצב עשויות לבוא לידי ביטוי כבר בשנה הקרובה, וביתר שאת החל מינואר 2027.

בצה"ל מצביעים על פערים של אלפי חיילים במערך הלוחם, ומתריעים כי במקביל למחסור הקיים מקודמת בכנסת חקיקה שמטרתה להרחיב את הפטור מגיוס.