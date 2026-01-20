הפרלמנט האוסטרלי אישר חוקים מחמירים בתחום כלי הנשק, הכוללים תוכנית רכישה ממשלתית של כלי נשק והחמרה בבדיקות הרקע.

החקיקה מגיעה בעקבות הטבח בחוף בונדי במהלך אירועי חג החנוכה, שבו נרצחו 15 בני אדם בחודש שעבר.

החוק אושר בבית הנבחרים ברוב של 96 תומכים מול 45 מתנגדים, חרף התנגדות המפלגות השמרניות. שר הפנים טוני בורק אמר כי התוקפים היו בעלי "שנאה בליבם ונשק בידיהם".

לפני כשבוע וחצי, בעקבות לחץ כבד מהקהילה היהודית, הודיע ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי על הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית בראשות שופטת לשעבר בבית המשפט העליון לאירועי הטבח בסידני.

מדובר בשינוי מגמה של אלבניזי, שמיד לאחר הפיגוע התנגד להקמת הוועדה. רק לפני שבוע הודיע על הקמת ועדת חקירה עצמאית, "ועדת ריצ'רדסון", לבדיקת הפיגוע.

בעצרת לזכר 15 קורבנות הפיגוע נשמעו קריאות בוז חריפות נגד ראש הממשלה. אלבניזי התקבל באירוע בקריאות "בושה", "תומך ג'יהאד" ועוד מצד חלק מהמשתתפים.

בקהילה היהודית קראו במהלך העצרת להקמת וועדת חקירה ממלכתית ואמרו כי הטבח מצדיק התייחסות משמעותית יותר. "אומנם הוכנו בהלם מפיגוע הירי, אבל לא הופתענו. חווינו שנתיים של זינוק בתקריות האנטישמיות. יש צורך בחקירה לא רק ברמת מדינת-המחוז ניו סאות' וויילס, אלא ברמה הפדרלית בכלל אוסטרליה".

בטבח נרצחו 15 בני אדם - רובם יהודים - ביניהם שליח חב"ד הרב אלי שלנגר (41) שהיה ממארגני האירוע החגיגי בחוף בונדיי לרגל חג החנוכה; ניצול השואה אלכס קלייטמן (87) שאשתו העידה כי נרצח כשניסה להגן עליה; טיבור ויצמן, שלפי דיווחים נורה גם כן בזמן שהגן על אשתו ששרדה; דן אלקיים (27), אזרח יהודי-צרפתי שהיגר לסידני לפני כשנה; הרב יעקב הלוי לויטין, שגם הוא היה שליח חב"ד; ראובן מוריסון (62), במקור מברית המועצות, חבר בקהילת חב"ד באוסטרליה; מריקה פוגאני בת ה-82 ומטילדה בת ה-10, שמשפחתה לא הסכימה לפרסם את שם המשפחה שלה; בוריס גורמן בן 69, ורעייתו סופיה גורמן בת 61, שנאבקו עם אחד המחבלים לפני שנרצחו; אדית ברוטמן ופיטר מאהר, שוטר לשעבר ששירת במשך 40 שנה בשורות המשטרה ומאמן נבחרת רוגבי ילדים בהתנדבות.