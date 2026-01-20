צפו: כך נראית ההיערכות לתקיפה צבאית באיראן באדיבות כאן חדשות

בעוד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, טרם קיבל החלטה סופית אם וכיצד לפעול מול איראן, הצבא האמריקני מגביר את נוכחותו במזרח התיכון.

בכאן חדשות דווח כי נושאת המטוסים לינקולן עושה את דרכה למפרץ הפרסי כשעל סיפונה כ-90 כלי טיס, אלפי חיילים ויכולות צבאיות מתקדמות בהתקפה ובהגנה.

לצד נושאת המטוסים, צפויה תגבורת נוספת של ספינות קרב, מטוסי תובלה ומטוסי תדלוק של הצבא האמריקני. המהלך נועד להעניק לנשיא טראמפ גמישות מרבית בקבלת ההחלטה - בין אם מדובר במהלך צבאי נגד איראן ובין אם בהפעלת מנופי לחץ לקידום הסכם גרעין חדש בתנאים שהציב הממשל האמריקני.

על רקע ההתפתחויות בישראל הועלתה הכוננות במערכי ההגנה האווירית. בצה"ל נערכים לאפשרות של תקיפה איראנית ופריסת מערכות חץ, קלע דוד וכיפת ברזל תוגברה.

במקביל, נקלטו שלושה מטוסי F-35 חדשים, המצטרפים למערך הקיים שמונה כעת 48 מטוסים.