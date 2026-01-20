נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף בחריפות את נשיא צרפת עמנואל מקרון, לאחר שזה סירב שארצו תהיה חלק מ"מועצת השלום לעזה" שהקים נשיא ארה"ב ואמורה השבוע להתחיל באופן רשמי את פעילותה.

טראמפ שוחח עם כתבים וכשנשאל על ידי אחד מהם כיצד הוא מגיב לסירובו של מקרון - הודה שהופתע. "אה, הוא אמר את זה?".

אלא שבמהירות ההפתעה הפכה לאיום. "זה בסדר שהוא לא מצטרף", אמר הנשיא והוסיף: “מה שאני אעשה, אם יתחשק לי, אטיל מכס של 200% על היינות והשמפניות שלו והוא יצטרף. אבל הוא לא חייב".

טראמפ גם רמז בהמשך ליחסו למקרון. "זה לא שמישהו באמת רוצה אותו. הוא ממילא עומד לסיים את תפקידו בקרוב מאוד".

באותה שיחה עם עיתונאים אישר טראמפ גם את ההודעה הרוסית שלפיה נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הוזמן להשתתף במועצת השלום.