שר המשפטים יריב לוין אומר כי הרפורמה המשפטית תקודם עד להשלמתה. בראיון לכאן רשת ב' הצהיר לוין "הרפורמה חיה, בועטת ומתקדמת - אפילו בצורה משמעותית. יש לנו סבלנות, נשלים את המהלך".

לוין הבהיר כי המאבק מול בג"ץ נמשך, שכן בית המשפט "לקח לעצמו סמכויות שאין לו" והפך את פתק הבוחר למשהו ש"רומס ודורס אותו". הוא הגדיר את השופט יצחק עמית כ"מי שמכנה עצמו נשיא ביהמ"ש העליון".

שר המשפטים ציין את השינוי בהרכב הוועדה לבחירת שופטים, שהוגדר על ידו כנושא החשוב ביותר. לשיטתו, המהלכים שביצע אפשרו את מינויים של קרוב ל-100 שופטים ש"מעולם לא היה להם סיכוי להתמנות" בעבר.

בסוגיית גיוס החרדים, לוין הגן על מתווה החוק שמקדם ח"כ ביסמוט, והגדיר אותו כ"פשרה ראויה" המותאמת ליכולות הקליטה של הצבא. לוין טען כי הניסיון לכפות גיוס מיידי על כולם יוביל לקריסת התהליך ולכך ש"אף אחד לא יתגייס".

"קיים שינוי אמיתי בציבור החרדי ונכונות גוברת לשאת בנטל", אמר שר המשפטים, אך טען כי יש לפעול בתהליך מדורג. לוין פירט כיצד הייעוץ המשפטי פעל כדי "להאט את הקצב ולשים מקלות בגלגלי החוק", בין היתר באמצעות איסור על היועמ"שית של משרד הביטחון להשתתף בישיבות רלוונטיות, צעד שלדבריו נועד למנוע פתרון מעשי.

לוין גם הביע תמיכה בחידוש ההתיישבות היהודית ברצועת עזה. "אני מאמין לא רק בזה שאין ביטחון בלי התיישבות, אלא גם בזכותנו לעשות הכל כדי לממש זאת. הדבר הזה נכון בכל חלקי ארץ ישראל כולה". עם זאת, ציין כי יש לפעול בתיאום מלא עם ממשל טראמפ.

הוא הבהיר כי עזה תתנהל ללא נוכחות פיזית של חיילים מטורקיה או מקטאר. "לא יהיו טורקים ולא קטארים בפועל על אדמת עזה", הדגיש, וציין כי מעורבות המדינות הללו תוגבל אך ורק ל"גוף מייעץ" נטול סמכויות החלטה או שליטה בשטח.