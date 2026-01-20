יוסף ישראל, כתב חדשות החוץ של חדשות 13, פרסם אתמול ציוץ חריף בחשבון ה-X שלו בו טען כי לדעתו החברה החרדית צריכה להיעלם מהנוף הישראלי.

"המטרה שלאורה מדינת ישראל צריכה לצעוד: שבעוד 50 שנה לא תהיה חברה חרדית. בכלל. רק במוזיאונים", כתב ישראל.

הציוץ נכתב בתגובה לדברי יו"ר ש"ס אריה דרעי לפיהם "כאשר דוחפים בבת-אחת אוכלוסייה גדולה מאד למצוקה, אנשים נאלצים לחפש פתרונות אחרים והתוצאות עלולות להיות קשות ומרות".

העיתונאי החרדי יקי אדמקר הגיב בזעם לציוץ של ישראל: "הבחור המטורלל עם הציוץ החולני הזה הוא פרשן בערוץ 13. מאמין שהיו עושים לו כבוד לפני 80 שנה".

הציוץ שנמחק צילום: מרשת X

לאחר שספג תגובות חריפות מחק כתב חדשות 13 את הציוץ ופרסם הבהרה. "מחקתי את הציוץ על החברה החרדית. הוא היה לא מוצלח והובן באופן עקום. מדובר באבחנה לגמרי סוציולוגית ולא תיאולוגית, והנה מה שאני חושב: במאה ה-21 אין שום מקום לחברה מסוגרת, בשם אדיקות דתית. זה לא קיים באף מקום בעולם, וזה איום קיומי אמיתי. אם כבר מחפשים אשמים במצב אפרופו היועמ"שית אפשר ללכת לבן גוריון שאפשר את הסידור הזה, והנציח חברה מסוגרת ולא יצרנית. לכל אדם יש זכות בחירה כיצד לחיות, בוודאי מבחינת אמונתו הדתית. לא יכול להיות שזה יהיה על חשבון החברה הכללית. וזאת גם הזדמנות להתנצל מעומק הלב אם מישהו נפגע מהציוץ הקודם".