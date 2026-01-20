בנו של חבר הכנסת ינון אזולאי (ש"ס), החבר בצוות המשא ומתן החרדי בנוגע לנוסח חוק הגיוס, הותקף באלימות הלילה (שלישי) בעיר אשדוד.

על פי החשד, מאחורי התקיפה עומדים קיצוניים המתנגדים לחוק הגיוס.

שוטרי תחנת אשדוד הוזעקו לזירת האירוע, אספו ממצאים ופתחו בחקירה. במהלך הסריקות, אותרו שני חשודים קטינים אשר לפי החשד היו מעורבים באירוע האלימות.

השניים נעצרו סמוך למקום התקיפה והובאו לחקירה בתחנת המשטרה. בהתאם לממצאי החקירה וצרכיה, בכוונת המשטרה לבקש הבוקר את הארכת מעצרם.

מהמשטרה נמסר, "משטרת ישראל רואה בחומרה כל גילוי של אלימות, ובפרט אירועים המכוונים כלפי נבחרי ציבור או בני משפחתם, ותפעל בנחישות ובאפס סובלנות למיצוי הדין עם המעורבים".

התקיפה מגיעה מספר ימים אחרי שאזולאי תקף את 'הפלג הירושלמי' בנאום במליאת הכנס בהתייחסות לתקיפה נגד חיילים חרדים בבני ברק, "לא יכול להיות שיתפרעו כלפי אף אחד, בוודאי לא כלפי חיילים, בוודאי לא כלפי חיילי חשמונאים, שבחרו להיות שם ואני בטוח שחלקם הגדול עשו 'שאלת רב' והלכו לשם".

בהמשך הוסיף קריאה למשטרה לפעול נגד התוקפים, "אותם אלה הפורעים מ'הפלג' שייקחו אותם ויעמידו אותם לדין, אני קורא למשטרה למצות איתם את הדין, האירועים האלה מצולמים, לא יכול להיות שהם יעשו מה שהם רוצים".

"אסור להם להתפרע ולהתנהג באלימות", המשיך, "עם כל הכבוד לפלג, מי הם בכלל? הגיע הזמן שגם ימצו איתם את הדין. לא יכול להיות שהם יטילו אימה על הציבור. אני לא מפחד מהם".

סיעת ש"ס גינתה "מדובר בחציית קו אדום מסוכנת מצד חבורת פורעים משולחי רסן, שמעשיהם מכפישים את הציבור החרדי כולו וגורמים לחילול השם חמור.

אנו דורשים ממשטרת ישראל לגלות נחישות, לפעול ביד קשה ולמצות את הדין עם המפגינים האלימים ועם שולחיהם. לא ייתכן שחבורה קיצונית תמשיך להטיל אימה על הציבור ועל נבחריו, ותצא שוב ושוב ללא כל דין וחשבון".