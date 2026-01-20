הלילה שעבר היה הקר ביותר בחורף הנוכחי, עם טמפרטורות שצנחו מתחת לאפס במספר אזורים.

בחרמון נמדדו מינוס 7.5 מעלות, במרום גולן 2.7- מתחת לאפס, ובתחנת המדידה ארזים בירושלים נרשמו 0.2- מעלות.

גם באזורים נמוכים יותר הקור היה מורגש במיוחד - בעכו מעלה אחת בלבד, בצפת 1.4 מעלות, ובכרמיאל 1.9 מעלות. הטמפרטורות הנמוכות האלו יצרו שכבת קרח על חלונות רכבים רבים, במיוחד באזור ההרים והעמקים.

הימים הקרובים יביאו שינויים דרמטיים במזג האוויר.

היום, יום שלישי, עדיין יהיה קר מהרגיל עם שמיים מעוננים חלקית עד בהירים. במהלך הלילה יחלו לנשב רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון והמרכז, והקרה תמשיך להיות מורגשת במקומות הרגישים. מי שמתכנן לצאת בבוקר מוקדם צריך להיזהר משכבת קרח אפשרית על השמשות הקדמיות והחלונות.

הטמפרטורות החזויות להיום והלילה: קריית שמונה 14-5, קצרין 11-4 צפת 7-0 טבריה 16-5, נצרת 11-3 חיפה 14-8 תל אביב 15-7, מודיעין 13-4, ירושלים 9-2, אריאל 10-5, אשקלון 15-9, עין גדי 17-11,באר שבע 13-6, ערד 12-4, מצפה רמון 10-2, אילת 18-10.

מחר, רביעי יהיה מעונן בעננות גבוהה ובינונית, והוא יהיה היום המאתגר ביותר השבוע מבחינת תנאי הרוח. רוחות מזרחיות חזקות במיוחד ינשבו בעיקר בצפון הארץ ובהרים, עם משבים שיגיעו למהירות של עד מאה קילומטרים לשעה. סערת הרוחות תתחיל משעות אחר הצהריים ותימשך עד לילה מאוחר, בדגש מיוחד על אזור הצפון. קיימת סכנה ממשית לנפילת עצים, עמודים וחפצים מעופפים, ומומלץ מאוד להיערך בהתאם - לסגור חלונות, לאבטח פריטים שעלולים להתעופף ולהימנע מחניה מתחת לעצים או שלטי פרסום.

ביום רביעי עשוי גם לרדת טפטוף קל משעות אחר הצהריים, בעיקר באזורים הצפוניים ובהרי המרכז. הרוחות המזרחיות יגרמו לתחושת קור חדה, למרות שהטמפרטורות בפועל יהיו רגילות לעונה.

יום חמישי יביא שינוי ניכר - תחול התחממות משמעותית והטמפרטורות יעלו מעל הממוצע לעונה. עם זאת, הרוחות המזרחיות ימשיכו לנשב בעוצמה, במיוחד בהרי הצפון, אם כי לא בעצמה הסוערת של יום רביעי. מזג האוויר יהיה יבש ברובו, אך במהלך היום ייתכנו גשמים מקומיים מעננות בגובה בינוני, בדגש על הרי המרכז והגולן. הגשמים האלו עשויים להיות מלווים אף בסופות רעמים בודדות.

ביום שישי, ההתחממות תמשיך והטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל. הרוחות המזרחיות עדיין ינשבו בעוצמה מסוימת, בעיקר בהרי הצפון, אך בעוצמה מתונה יותר מיום רביעי. מזג האוויר יהיה יבש יחסית.

השינוי המרכזי יגיע בשבת. לקראת סוף השבוע תחול התקררות ניכרת, הלחות תעלה והטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה. במהלך היום יחל לרדת גשם מדי פעם, שייפסק בלילה. אופיו המדויק של אירוע הגשם עדיין לא סגור לחלוטין ויש לעקוב אחר עדכונים. המודלים המטאורולוגיים עדיין מראים הבדלים מסוימים בתחזיות, והמידע המדויק יתברר בימים הקרובים.

ביום ראשון צפויה התחממות קלה והמזג יחזור להיות יציב יחסית.