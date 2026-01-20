בעוד שישה ימים תחל נבחרת הנשים של ישראל בכדורמים את הופעתה החמישית ברציפות באליפות אירופה בכדורמים כשתפגוש בפורטוגל את נבחרת שוויץ במסגרת בית 4 באליפות היוקרתית.

הגעתה של הנבחרת לאליפות בפורטוגל עמדה בסימן שאלה ובספק בימים האחרונים.

היה זה כאשר טיסתה של הנבחרת לפורטוגל בוטלה על ידי חברת התעופה 'לופטנזה', זאת בשל המתיחות עם איראן והחלטת חברת התעופה הזרה לבטל את הטיסות שלה מישראל ואליה.

באיגוד הכדורמים הישראלי חיפשו אחר פתרון שיאפשר למרות זאת את טיסתה של נבחרת הנשים לפורטוגל, באופן כזה שיאפשר גם הגעה בזמן לתחרות וגם לא יפגע בהכנות ויעייף את המשלחת הישראלית ולבסוף נמצא הפיתרון כאשר אלה יטוסו עם חברת התעופה הישראלית, 'אל-על'.

בעוד שנבחרת הגברים של ישראל בכדורמים סיימו את דרכם במקום ה-16 באליפות אירופה בה שיחקו לאחרונה, לנבחרת הנשים של ישראל בכדורמים ישנו סיכוי לא רע להעפיל לשלב הבא של האליפות היוקרתית, כאשר זו שובצה בבית מספר 4 עם נבחרות שוויץ, בריטניה ואלופת אירופה המכהנת הולנד.

על פי הפורמט, שתי הנבחרות הראשונות בכל בית תעפלנה לשמינית הגמר ואף יקבלו את הכרטיס האוטומטי לאליפות אירופה הבאה ב-2026.

הולנד כמובן עשויה להעפיל בקלות לשלב הבא ושוויץ נבחרת לחלשה בבית, כך שהמאבק הישיר צפוי להיות בין ישראל לבריטניה על הזכות להעפיל לשמינית גמר אליפות אירופה בכדורמים.

מנכ"לית האיגוד דנה טרטצקי-גתוע אמרה: "יש חשיבות רבה להגיע לאליפות בזמן, לאפשר לשחקניות ולצוות להתאושש מהטיסה, להתאקלם וגם להשלים את ההכנות שנמצאות בעיצומם. חיפשנו פתרונות שגם יאפשרו הגעה בזמן וגם לא יהפכו את הטיסה למסע שיקשה ויעייף את השחקניות שלנו לקראת האליפות החשובה. אומנם זה עלה לנו יקר יותר אבל הדבר החשוב זה שהנבחרת תגיע לאליפות ובזמן".