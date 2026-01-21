"בפגישה השלישית כבר ידעתי שזה לא זה", אומרת חגית (שם בדוי). "לא בגלל משהו שהוא עשה. הוא היה בחור טוב, אפילו מאוד. אבל משהו בי פשוט נסגר".

היא בת 28, חכמה, רגישה, עם רצון אמיתי להקים בית. זו כבר לא הפעם הראשונה שזה קורה לה. "כל פעם שאני מרגישה שזה מתחיל להיות רציני - אני מתרחקת. פעם אני מוצאת חיסרון, פעם אני מרגישה חנוקה ופעם ברור לי שזה לא זה. ואז אני חוזרת הביתה ושואלת את עצמי: למה זה שוב קורה לי?"

גם דוד מספר סיפור דומה. בן 31, רציני, עובד מסודר, הצעות לא חסר. "על הנייר הכול מתאים", הוא אומר. "אבל ברגע שמתחילים לדבר על המשך - אני מרגיש לחץ. כאילו משהו בי מושך אחורה, למרות שאני כן רוצה בית".

במכון "עומק הקשר" פוגשים את הסיפורים האלו יום־יום. לדברי נחמה ביטקובר, ראש המכון, ברוב המקרים הבעיה לא נמצאת באדם שמולנו - אלא במנגנונים פנימיים שפועלים מתחת לפני השטח. "יש רצון אמיתי לזוגיות", היא מסבירה. "אף אחד מהרווקים והרווקות לא אשם בזה, ובטח לא רוצה להישאר במקום. אבל גם פחדים, אמונות וחוויות עבר שלא קיבלו מקום - כל עוד לא מזהים אותם, הם מנהלים את הקשר ומובילים לאותן תקיעות חוזרות".

מתוך ליווי של מאות רווקים ורווקות, פותח במכון המדריך "7 בום" - שבעת החסמים הנפוצים בדרך להקמת בית. זהו מדריך שמאפשר לזהות את החסם, שלא תמיד יודעים לקרוא לו בשם - אבל מרגישים אותו בכל פגישה.

"זה היה רגע של גילוי", משתפת חני, שהתחתנה לאחר התהליך. "לא קיבלתי עצות איך לבחור נכון - קיבלתי הבנה עמוקה על עצמי. וברגע שזה קרה - משהו השתחרר".

במכון החליטו להנגיש את המדריך ללא עלות, מתוך הבנה ברורה: בלי לשחרר חסמים - גם ההשתדלות הכי גדולה לא תמיד תעבוד. "זה לא עניין של מזל", מסכמת ביטקובר. "לפעמים שינוי גדול מתחיל בהסכמה להסתכל פנימה".

