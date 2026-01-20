בשורה אחת עם המועדונים הגדולים ביותר בעולם. לראשונה אי פעם בישראל, פרסמה היום (שלישי) מכבי חיפה דו"ח מיוחד העוסק באחריות סביבתית, חברתית ותאגידית, דו"ח שבסיסו עומדת ההבנה כי הכדורגל הוא הרבה יותר מרק ספורט.

מדובר בדו"ח שנכתב כחלק משיתוף פעולה עם ארגון הכדורגל האירופי, אופ"א, כאשר המועדון הירוק הופך להיות הראשון בישראל שמציג דו"ח קיימות.

הדו"ח שהציגו הירוקים מהכרמל, תיעד את עונת 2023/4 בכל הקשור לתחומי הסביבה החברה והממשל ובו נכתבו בפירוט כלל הפעולות של המועדון בנושאים אלו - החל מביטול מוחלט של כרטיסי נייר ומנויי פלסטיק המזהמים את הסביבה ושאר פעולות הקשורות באיכות הסביבה, דרך התייעלות בצריכת חשמל במתחמי הנוער ומעבר לרכבים חשמליים ושאר פעולות הקשורות לאנרגיה ותחבורה, ועד לשיפור הנגישות, התרומה לאוכלוסיות מוחלשות וליווי משפחות שכולות - פעולות שנעשו במועדון למען הקהילה וזיכו את המועדון באות נשיא המדינה למצויינות חברתית שקיבלו בשנת 2024.

למעשה, עם פרסום הדו"ח ההיסטורי הראשון מסוגו בישראל, עומדת מכבי חיפה בשורה אחת עם המועדונים הגדולים ביותר בעולם שמפרסמים זאת גם הם, כמו ליברפול ומנצ’סטר סיטי האנגליות, יובנטוס האיטלקית, באיירן מינכן ודורטמונד הגרמניות, אייאקס ההולנדית ואתלטיקו מדריד הספרדית.

מדובר במגמה עולמית של שקיפות, אחריות והשפעה ציבורית רחבה מתוך הבנה כי למועדוני כדורגל ולענף הפופולרי כולו יש יכולת להשפיע על החברה והסביבה יותר מכל אחד אחר.

מנכ"ל המועדון, איציק עובדיה, אמר עם פרסום הדו"ח ההיסטורי כי “עבורנו, במכבי חיפה, הכדורגל הוא הרבה יותר מספורט - הוא פלטפורמה להשפעה ערכית וחברתית. כמועדון הספורט הגדול והמוביל בישראל אנו גאים לפרסם את דו"ח הקיימות הראשון של המועדון, המשקף את המחויבות העמוקה שלנו לקהילה, לחינוך נוער, לנגישות ולהכלה ולניהול אחראי וארוך טווח, בדומה למועדונים הגדולים באירופה. פרסום הדו"ח בתקופה מורכבת זו לחברה הישראלית, מדגיש את תפקידו של המועדון כעוגן קהילתי וכגורם מחזק של חוסן ואחדות. זהו לא מהלך חד-פעמי, אלא צעד חשוב במסע מתמשך. אנחנו לא ספרינטרים - אנחנו רצי מרתון".