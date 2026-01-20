כוחות אכיפה פעלו הלילה (שלישי) בגזרת בנימין, והרסו מבנים בגבעת "קול מבשר" הסמוכה לכוכב יעקב ואת גבעת "גור אריה" ליד ישוב אדם.

מדובר בשתי נקודות הממוקמות על רכס אסטרטגי, אשר לפי גורמים בשטח מונע השתלטות פלסטינית מהכפרים הסמוכים ובולם את התרחבות תופעת הפרוטקשן ממאהל בדואי בקרבת מקום.

התושבים דיווחו על החרפה משמעותית בפעולות האכיפה בחודש האחרון, הכוללות: הוצאת צווי שטח צבאי סגור לשנה במספר מוקדים, הרס מבנים בשעות הלילה, וכן מעצרים והתנכלויות - לרבות במהלך שבתות.

מהתושבים נמסר: "בזמן שאנחנו פה, בקור ובגשם, מיישבים את הארץ ושומרים על ביטחון האזור, ישנם גורמים במערכת שמנסים לצבוע אותנו באור שלילי, של פורעי חוק".