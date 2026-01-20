שעות ספורות לאחר שנותרה לבדה במקום הראשון בטבלת ליגת העל בכדורגל, כשהיא פותחת פער של שלוש נקודות על המוליכה לשעבר הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים נמצאת בעין הסערה.

משחקה הבא של בית"ר במסגרת ליגת העל בכדורגל, אמור להתקיים באצטדיון הי"א באשדוד מול מ.ס אשדוד המקומית.

עקב ההצלחה האדירה על כר הדשא ולאור משחקיה האחרונים בהם מילאה אצטדיונים בכל הארץ עד אפס מקום, במשטרת ישראל חוששים כי הגעתם של אוהדי בית"ר לאצטדיון הקטן באשדוד תביא לכאוס ואף לפגיעה בשלומם של האוהדים הרבים. משכך, אמש בתום הערכת מצב במחוז דרום, הוחלט לאסור את קיום המשחק בין בית"ר לאשדוד באצטדיון באשדוד ובכך להחזיר למנהלת הליגות האחראית על קיום המשחק את ההחלטה היכן לקיים את המשחק באופן שיאפשר את שלומם של האוהדים ואת הגעתם הרבה של אלו.

היום (שלישי) יוצא יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, במתקפה חריפה נגד החלטת משטרת ישראל על איסור קיום המשחק באשדוד וטוען כי מדובר בהתנהלות שתפגע בעקרונות, ההוגנות, השיוויוניות והספורטיביות.

במכתב ששלח למפכ"ל המשטרה דני לוי, כתב יו"ר ההתאחדות לכדורגל זוארץ כי ההחלטה לאסור את קיום המשחק באשדוד אינה מקובלת ולא הגיונית, שכן אשדוד כבר אירחה העונה משחקים מול קבוצות עם קהל אוהדים רב.

במשטרת ישראל ביקשו להגדיל בצורה משמעותית את כוחות האבטחה בכדי לקיים את המשחק בכל זאת במקומו המקורי, אך לדברי זוארץ, "רשימת הדרישות לשינוי החלטת הסגירה המסתמנת היא הלכה למעשה הצעה שלא ניתן לעמוד בה ואין לה אח ורע באף משחק אחר".

"עושה רושם כי הרשימה הזאת נועדה לייצר אליבי לאי קיום המשחק", האשים בתקיפות זוארץ את משטרת ישראל והעומד בראשה המפכ"ל לוי.

עוד איים זוארץ כי אם החלטת המשטרה לא תשתנה, תעתור ההתאחדות לכדורגל לבית המשפט כדי שיקבל החלטה בנושא. "אני סמוך ובטוח כי משטרת ישראל מכירה בחשיבות עקרון הבייתיות, השיוויוניות, ההוגנות והספורטיביות ובכוחה לקיים את המשחק האמור", כתב זוארץ במכתבו למפכ"ל המשטרה דני לוי.