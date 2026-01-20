ראש הממשלה בנימין נתניהו העיד הבוקר (שלישי) במסגרת החקירה הנגדית בתיק 4000 בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

במרכז הדיון עומדים הקשרים בין נתניהו לבין שאול ואיריס אלוביץ', בעלי השליטה לשעבר בקבוצת בזק ואתר וואלה. לפי כתב האישום, נתניהו העניק להם הטבות רגולטוריות בשווי מאות מיליוני שקלים, בתמורה להטיית סיקור באתר.

התובעת, עו"ד יהודית תירוש, עימתה את נתניהו עם דברים שאמר העיתונאי עמית סגל, במסגרת ראיון שבו טען, "אני מחזיק מעצמי צרכן חדשות די אובססיבי, ועד שנפתחה החקירה לא שמתי לב שוואלה בעד ביבי. אגיד לכם בעדינות - הוא היה ממש נגד ביבי".

בהמשך הציגה תירוש תגובה של סגל לידיעה ב'וואלה' שמבקרת אותו, "במקום להגיב על הידיעה המטופשת, נראה לי שפשוט אתקשר למשפחת נתניהו שתוריד את הידיעה, כמקובל באתרכם מימים ימימה".

היא פנתה לנתניהו ואמרה: "סגל אומר מה שראה בוואלה. אדוני לא יודע או לא ראה מה שסגל ראה?"

ראש הממשלה הגיב: "לוקחים עיתונאי שמגיב לעיתונאים ומוסיף הערה סרקסטית בסוף, ומתייחסים לציטוט מתוך הדברים של הכתב. אני קצת עוקב אחרי סגל, לא רוצה להגיד שאני 'סגלוב' אבל ממה שאני מכיר זו הערה סרקסטית".

סגל עצמו הגיב לחשיפת ההתכתבות בדיון, וכתב: "אם משפט נתניהו הגיע למסרון שכתבתי לפני עשר שנים בתגובה לטור תרבות נידח בוואלה, אולי זה הזמן להתקדם הלאה לראיות משמעותיות יותר".