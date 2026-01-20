נפתלי מלאכי, בשנות השישים לחייו, הלך אמש (שני) לעולמו לאחר התמודדות ממושכת באמונה עם מחלת הסרטן.

מלאכי כיהן במשך שנים רבות כמנהל בית הספר היסודי "בדרכי נעם", ובהמשך המשיך את דרכו החינוכית בצוות ישיבת "חיצים", שם היה לדמות מוערכת בקרב תלמידים ומורים כאחד.

ישיבת דימונה, בה למדו בניו של מלאכי, ספדה לו בהודעה שפרסמה: "צוות הישיבה והתלמידים שותפים בצערם של משפחת מלאכי ובוגרינו, בניו הילל ואריאל וחתנו המורה שי בוזגלו, על פטירתו של האב האהוב והאוהב ר' נפתלי צבי ז"ל. אדם גדול, ירא שמיים, אוהב תורה ותלמידי חכמים, בעל אמונה ועין טובה ומלא הערכה והכרת טובה".

הרב יוני מישיבת דימונה שיתף, "איש יקר וצדיק. כשהייתי במילואים בקו שומרון היה מגיע אלי כמעט כל יום, עם מרק או משהו לאכול והיינו יושבים ומדברים".

ערב פתיחת שנת הלימודים הנוכחית שלח מלאכי איחול אישי לראש הישיבה, הרב יעקב דודי, וכתב בין היתר: "מבקש לאחל לרב הצלחה גדולה מתוך בריאות ושלווה, למען בניין הילדים ואישיותם התורנית מתוך שרשרת הפעילויות הישיבתיות שלכם שבונות את התלמידים לתפארת... שנה שבה תמשיך לנהל את הצוות המדהים הנותן דוגמה אישית ומעורר השראה... עלו והצליחו ויהי ה' עמכם, ועוד הזדמנות להודות על בניית ילדי הילל ואריאל אצלכם. שנה טובה ומתוקה." הוא חתם בדברי תנחומים: "בלע המוות לנצח ומחה דמעה מעל כל פנים".

מלאכי היה פונה מידי שנה לערוץ 7 להודות על פרויקט שיעור א' בישיבות שמתפרסם מידי חודש אלול. "מבקש להודות לכל מי שסייע ליצור את זריקת העידוד שלנו של זמן אלול, מרומם אותנו ממש, אין בעל הנס מכיר בניסו, תורה גואלת שהולכת ומתגדלת", הוא כתב.

חברו אלי חכמוב, ספד לו: "נפתלי היקר, היה איתי, איתנו, בפלוגה כ' גדוד 9 בקיץ 1978. עברתי שלוש תאונות אימונים קשות. באחת מהן - במהלך בוחן פלוגה הצוות שלי נפל ממצוק מגובה והתהפך. באותה תאונה איבדנו את מפקדנו, גדעון זיכרונו לברכה.

בתוך התקופה הקשה הזאת, נפתלי היה לי כמו אח. הוא עודד אותי כל הזמן, חיזק, נתן כוח, והיה שם באמת. את טוב־הלב שלו, הלבביות, החיוך והרצון הבלתי נדלה לשמח אחרים - לא אשכח לעולם. רצון כן, עמוק, כמעט ללא גבול, לעשות טוב ולשמח. דברים כאלה חקוקים בלב - ולא נשכחים לעד".

הלווייתו של נפתלי מלאכי תתקיים היום (שלישי), ב' בשבט, בשעה 13:00 בבית העלמין בקרני שומרון.

המשפחה יושבת שבעה ברחוב משעול החבצלת 16, גינות שומרון. זמני תפילות בבית האבלים: שחרית - 08:00, מנחה - 16:40, ערבית - 17:25.

הותיר אחריו את אשתו אסנת, ילדיו מוריה, הדר (בוזגלו), אורית (וייס), דידי, בת ציון (נוימן), אמונה (מולד), הילל ואריאל, ואת אחיו מורדי מלאכי וחיה לבקוביץ.