תיעוד האלימות שהופנתה כלפי הנערה נעמה רחליס

פרסום ראשון: בית משפט השלום בחדרה פסק היום (שלישי) כי נערת גבעות שהוכתה על ידי שוטרים במהלך הפגנה תקבל פיצוי כספי מהמדינה בסך 5,000 ש"ח בגין הפגיעה ועוגמת הנפש.

האירוע התרחש במהלך הפגנה לציון ארבע שנים למותו של הנער אהוביה סנדק ז"ל, שנהרג במהלך מרדף משטרתי.

במהלך ההפגנה טענו עדים כי הנערה הוטחה לקרקע על ידי שוטרים תוך שימוש באלימות לא מוצדקת.

בעקבות המקרה הוגשה תביעה אזרחית נגד המשטרה על ידי ארגון "בצלמו", באמצעות היועץ המשפטי של הארגון, עו"ד מיכאל ליטווק.

בית המשפט קבע את הפיצוי "על דרך הפשרה", תוך קבלת טענות התובעים לפגיעה בזכות להפגין.

עו"ד ליטווק מסר: "פסק הדין קובע אפס סובלנות לאלימות משטרתית. הזכות להפגין היא זכות יסוד, ואסור שקטינים או אזרחים יחששו לממש אותה מחשש לפגיעה מצד שוטרים. על המשטרה לפעול לעקירת תופעות מעין אלה מהשורש ולהימנע מכל גילוי של אכיפה בררני".